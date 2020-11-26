Motorinin litre fiyatına 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorin grubuna cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzine bugün 37 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.