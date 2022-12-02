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Motorine zam geliyor (2 Aralık 2022)

02 Aralık 2022 | 09:33
Son Güncellenme: 06 Aralık 2022 | 10:23
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Motorine zam geliyor (2 Aralık 2022)
Motorine, yarından geçerli 1 lira 16 kuruş zam bekleniyor. 

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

NTV'nin haberine göre, 3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 22,50 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,17 liradan satılıyor.
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