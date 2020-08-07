Akaryakıt fiyatına zam geliyor. Motorin grubunda 8 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşecek.
Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı bildirildi.
Akaryakıt fiyatına zam geliyor. Motorin grubunda 8 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşecek.
Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı bildirildi.
Akaryakıt fiyatına zam geliyor. Motorin grubunda 8 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşecek. Benzinde ise...
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