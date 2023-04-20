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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz."dedi.

20 Nisan 2023 | 22:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos’ta "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İkinci bayramımız ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda tarihi bir adım olan Karadeniz gazının devreye alınmasıdır." dedi.

"Dünyanın diğer yerlerinde 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini biz bu tempoyla 3 yılın altına indirdik." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Sahası'ndan ilk etapta günde 10 milyon metreküp, açacağımız yeni kuyularla birlikte ilerleyen süreçte günde 40 milyon metre küp gaz çıkartacağız." şeklinde konuştu.

"Bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir." dedi.

Erdoğan, "(Karadeniz doğal gazı) Tam kapasiteye çıktığımızda ülkemizin yıllık ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu buradan karşılayabileceğiz." ifadesini kullandı.

"Mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceğiz"

"Sadece ülkemizin doğal gazda dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmakla kalmıyor, Filyos ve Zonguldak bölgesini önemli bir enerji üssü haline getiriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir." diyerek, "Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız." şeklinde konuştu.

Karadeniz doğal gazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı

Karadeniz doğal gazı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

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