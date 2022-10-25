OPET, dünyanın önde gelen ödül organizasyonlarından “Uluslararası Stevie Ödülleri’nde 20, Globee Ödülleri’nde ise 21 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye akaryakıt dağıtım sektörü markası olan ve 30. yılını kutlayan OPET, aldığı ödüllerle adını dünyanın en iyileri arasına adını yazdırdı.

Şirket, sürdürülebilir iş anlayışı, müşteri odaklı dijital ve inovatif çalışmaları, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi, bilinçli toplum projeleri ve bu projelerdeki bütünsel yaklaşımı ile Stevie International Business Awards, Stevie for Great Employers ve Stevie Women in Business’tan 20 ödülün birden sahibi oldu. Globee Awards ödül programları Women World Awards, CEO World Awards ve Business Excellence Awards’tan ise 21 ödül kazandı.

Globee Awards Business Excellence Awards’ta ve Ceo Worlds Awards’ta Enerjide Yılın Şirketi dalında 2 altın ödül alan OPET’in Türkiye’de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ettiğine dikkat çekildi.

Aynı organizasyonda şirket Enerji ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçilik bronz ödül, Stevie International Business Awards’ta ise enerjide Yılın Şirketi ve Yılın Enerji Sektöründeki En Yenilikçi Şirketi gümüş ödülün sahibi de oldu.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ise Stevie International Business Awards’da (IBA) Yılın Kadını, Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve Enerji Sektöründe Yılın Yöneticisi kategorilerinde ödül kazandı. Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen ilk Türk olarak tarihe geçen Nurten Öztürk, Stevie Women In Business Awards’da da Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı dalında ödüle layık bulundu.

Öte yandan Öztürk, Globee Awards Women World Awards’da ise İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli kategorisinde altın ödül alarak Türk Kadınları için toplumsal değişim yaratan rol model olarak gösterildi. Öztürk organizasyonda ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kapsayan Yılın Kadını kategorisinde de altın ödülün sahibi oldu. Öztürk, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise Yılın Vizyoner Kadın Lideri seçildi

OPET, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejisi Stevie International Business Awards’da Avrupa’nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı kategorisinde altın, Yılın Sosyal Sorumluluk Alanında En İyi İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirket, “mesleğin cinsiyeti olmaz” yaklaşımı ile 2018’den beri devam eden Kadın Gücü Projesi de aldığı ödüllerle başarısını bir kez daha tescilledi. Proje, Globee Awards CEO World Awards’ta Kadın İstihdamında Başarı’da altın, Globee Awards Business Excellence Awards’ta Eşitlikte Başarı ve Kurumsal Çeşitlilikte Başarı dallarında 2 altın ödül aldı.

Dijital dönüşüm alanında yaptığı bütünleşik çalışmalarla Globee Awards Business Excellence Awards’ta Kurumsal Web Sitesi -Uygulamalarda Yenilik dalında altın ödül alan şirket, Müşteri Hizmetlerinde Teknolojinin Yenilikçi Kullanımı kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.

Ayrıca şirket çalışan bağlılığı ve deneyimine verdiği önem ve bu alandaki uygulamaları ile Globee Awards CEO World Awards’ta İnsan Kaynaklarında Başarı kategorisinde altın ödüle layık görüldü.