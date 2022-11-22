Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saint Benoit Fransız Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Kahramanzade, Purdue University’de MBA yaptı. Kahramanzade, 1994’te Koç Grubu şirketlerinde iş hayatına başladı.

2016’dan bu yana Tüpraş Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Kahramanzade, sırasıyla Beko Elektronik AŞ Yetiştirme Elemanı, Koç Holding Enerji Grubu Proje Mühendisi, Koç Holding Proje Müdürü, OPET Petrolcülük AŞ Pazarlama, Yatırım ve Grup Şirketleri Planlama Direktörü ve İkmal ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı, Entek Elektrik Üretimi AŞ Genel Müdürü görevlerinde bulundu.

2008’den bu yana OPET Genel Müdürü olarak görev yapan Cüneyt Ağca ise, 31 Aralık tarihinde bu görevinden emekliye ayrılarak, OPET Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmeye devam edecek. Özgür Kahramanzade ise genel müdürlük görevini 1 Ocak 2023’te devralacak.