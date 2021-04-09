Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 3,7 geriledi. Bu düşüşte salgına karşı alınan önlemler kapsamında bazı ticari işletmelerin kapalı kalması ve iş hacminin düşmesi etkili olurken sokağa çıkma kısıtlamaları, uzaktan çalışma ve eğitimle evde geçen süre artınca mesken abonelerinin elektrik tüketimi ise 7,2 arttı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (BEDAŞ) her yıl düzenli olarak açıkladığı “Yılın Enleri Raporu”, 2020 yılında pandeminin elektrik tüketimindeki etkisini gözler önüne serdi. Mart 2020 itibarıyla Türkiye’de de görülen Kovid-19 salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemler mesken, ticarethane ve sanayi abonelerinin elektrik tüketimlerine farklı yansıdı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle 2020 yılında mesken abonelerinin elektrik tüketimi yüzde 7,2 artarken diğer abone gruplarında düşüşler yaşandı.

BEDAŞ’ın verilerine göre 2019 yılında toplam 26.9 milyar kilovatsaat (kWh) olan İstanbul Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketimi, yüzde 3,7’lik bir gerileme ile 25.9 milyar kWh’a indi. 2019 yılında Türkiye’de toplam 303.3 milyar kWh olan elektrik tüketimi ise 2020’de yine pandeminin etkisi ile 304.8 milyar kWh’ta kaldı. Yıl içinde toplam tüketimin yüzde 8,5’i Türkiye’nin en kalabalık bölgesi İstanbul’un Avrupa Yakası’ndan geldi.

BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

Pandemide abone grupları bazında tüketimde yaşanan değişime göre iş planlarını yenilediklerini belirten BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Bu süreçte pek çok kişi evden çalışırken çocuklarımız da uzaktan eğitim aldı. Biz de tüketicilerimizin enerjisiz kalmaması için bakım ve yatırım kaynaklı kesintilerin yüzde 80’ini gece 00.00-06.00 saatlerine kaydırdık. Şirket olarak nihai hedefimiz müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti sunmak. Bu yönde attığımız adımlarla geçen yıla göre kişi başı ortalama kesinti süresinde yüzde 39, kişi başı ortalama kesinti sayısında ise yüzde 9,6 iyileşme yakaladık. İşin doğası gereği sıfır arıza ve kesintinin olamayacağı malum. Ancak amacımız arıza sayı ve sürelerini olabilecek en düşük seviyelere çekmek” diye anlatıyor.

MAYISTA TÜKETİM YÜZDE 21,9 DÜŞTÜ

2013 yılında özelleştirme süreci tamamlanan BEDAŞ’ın o tarihte toplam abone sayısı 3 milyon 715 bin iken 2020 yılı sonunda bu rakam 5 milyon 236 bine ulaştı. Aradan geçen dönemde 1.5 milyon yeni abone sisteme dahil olarak elektrik hizmeti almaya başladı. Pandeminin etkisinde geçen 2020 yılında dahi BEDAŞ’ın abone sayısı artmaya devam etti ve toplam 71 bin 257 yeni abone geldi.

Bu arada 2020 yılında Avrupa Yakası’nda en yüksek tüketim, pandeminin henüz Türkiye’de görülmediği Ocak ayında yaşandı. Hava koşullarının da etkisi ile Ocak 2020’de Avrupa Yakası’nda 2 milyar 560 milyon kWh elektrik tüketildiğini söyleyen Yiğit, şunları ekliyor: “Yılın en çok elektrik tüketildiği günü ise 8 Ocak Çarşamba’ydı. Mart ayından itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan salgınla birlikte tüketim rakamları da hızla düşmeye başladı. Yılın en düşük elektrik tüketimi Mayıs ayında gerçekleşti. Mayıs 2019’da 2 milyar 128 milyon kWh tüketen Avrupa Yakası’nda bu rakam Mayıs 2020’de 21,9’luk bir düşüşle 1 milyar 662 milyon kilovatsaat seviyesine geriledi. Yılın en düşük tüketimi de Ramazan Bayramı’nın ikinci gününe denk gelen 25 Mayıs günü oldu”

İLÇELERDE DURUM

Raporda ilçe bazında elektrik tüketim rakamlarına da yer verilirken Avrupa Yakası’nda 484 bini aşkın abonesi ile ilk sırada yer alan Esenyurt, tüketimde de yine birinciydi. 2020 yılında Esenyurt’ta toplam elektrik tüketimi 2 milyar 503 kWh seviyesinde gerçekleşirken Avrupa Yakası’ndaki elektrik tüketiminin yüzde 10’u bu bölgeden geldi. Esenyurt’u 1 milyar 345 milyon kWh ile Bağcılar, 1 milyar 302 milyon kWh ile de Küçükçekmece izledi. Yıl içinde en düşük tüketim Çatalca, Esenler ve Güngören’de yaşandı. Geçmiş yıllarda ön sıralarda yer alan Beyoğlu, yıl boyunca pek çok işletmenin kapalı olmasının da etkisi ile en düşük tüketimin yaşandığı ilçeler arasında dördüncü oldu.

5 MİLYAR TL’YE YAKLAŞAN YATIRIM

Kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sağlama hedefi ile faaliyet gösteren BEDAŞ’ın özelleştirme sonrasında bölgeye yaptığı yatırımlar, bunların müşteri memnuniyetine nasıl yansıdığını gösteren rakamlar da raporda yer aldı. 2013-2020 yılları arasında İstanbul Avrupa Yakası’na yaptığı yatırımların toplamı 3.3 milyar TL’yi aşan BEDAŞ; bu kapsamda 16 bin 431 kilometre hat tesisi, 134 bin 578 adet alçak gerilim ve orta gerilim enerji nakil hattı ve aydınlatma direği, 173 bin 873 adet aydınlatma armatürü, 876 yeni trafo merkezi ve 1.037 adet de trafo merkezine yatırım yaptı. Şirket bölgeye 2021 yılı içerisinde 1.2 milyar TL, dördüncü uygulama dönemini kapsayan 2021-2025 yıllarında ise toplam 5 milyar TL’ye yakın yatırım yapmayı planlıyor.

ARIZA SÜRE VE SAYISINDA İYİLEŞME

Avrupa Yakası’ndaki elektrik altyapısını güçlendiren BEDAŞ’ın yaptığı yatırımlar, arıza ve kesintilerde de büyük düşüş getirdi. Geçen sene Avrupa Yakası’ndaki kişi başı ortalama kesinti süresi 1.300 iken bu rakam yüzde 39 iyileşme ile 2020’de 793 olarak gerçekleşti. Ayrıca geçen sene 12,93 olan kişi başı ortalama kesinti sayısı ise 2020’de yüzde 9,6 düşüş göstererek 11,69 oldu.

Alınan bu sonuçlar müşteri memnuniyetine de yansıdı. Pandemi dönemi boyunca çalışmalarına ara vermeden devam eden BEDAŞ’ın müşterilerinin sorunlarına hızla çözüm üretme gayreti, 2020’de çağrı merkezi rakamlarında kendini gösterdi. 2019’da çağrı sayısı 3 milyon 259 bin iken bu rakam yüzde 16’lık bir iyileşme ile 2020’de 2 milyon 735’e geriledi.