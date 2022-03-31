Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, doğalgaz ihracatında rubleyle ödeme sisteminin hazır olduğunu, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Batılı ülkelere doğalgaz ihracatında rubleyle ödemeye geçme sürecini değerlendirerek, söz konusu yeni ödeme sisteminin hazır olduğunu ve Putin’e sunulduğunu bildirdi.

Yeni sistemin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını açıklayan Peskov, “Rus gazı alıcıları için aslında hiçbir değişiklik olmayacak. Sözleşmelerde belirtilen ödeme miktarı için ruble satın alırlar. Rusya, fiyat ve sevkiyat hacimleri bakımından mevcut sözleşmeler ve anlaşmalardaki tüm yükümlülüklerine bağlı kalacak.” diye konuştu.

Peskov, Rusya’dan doğalgaz alımı için yapılacak ruble ödemeleri için Gazprombank’ın kullanma ihtimalinin de değerlendirildiğini kaydetti.

Putin, 23 Mart’ta “dost olmayan ülkelerle” doğalgaz ticaretinde Rus rublesi bazlı ödemelere geçeceklerini duyurmuş, Almanya ve İtalya gibi bazı Batılı ülkeler ise ödemeleri euro ve dolarla yapmaya devam edeceklerini bildirmişti.