Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 100,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,2 artışla 100,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,95 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) dün yayımladığı şubat ayına ilişkin “Petrol Piyasası Raporu”nda Rusya kaynaklı potansiyel arz kesintilerine işaret etmesi etkili oldu.

Raporda, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya’da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceği ifade edildi. Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırım uygulanması durumunda ise kesinti miktarının artabileceği vurgulandı.

Öte yandan, ABD’nin ticari ham petrol stoklarında beklenmeyen yükseliş ise talebin azaldığı algısıyla fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 4 milyon 300 bin varil (yüzde 1,1) artarak yaklaşık 415 milyon 900 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltmesi ise fiyatlarda beklenen etkiyi yaratmadı.

Çin’de günlük Kovid-19 vaka sayısının 2020’nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Uzmanlar, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşanabilecek arz kesintileri ve talep dalgalanmalarının bir süre daha piyasalarda belirsizliğe neden olacağını öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,87 ile 101,93 dolar aralığının direnç, 97,03 ile 96,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.