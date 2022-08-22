Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 97,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,8 azalarak 94,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, ABD’de muhtemel agresif faiz artırımlarının küresel bir ekonomik yavaşlamaya yol açabileceği ve petrol talebini azaltabileceği endişeleri etkili oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi fiyatları baskılıyor.

Bu kapsamda, perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda merkez bankası yetkililerinin vereceği mesajlar yakından takip edilecek. Fed Başkanı Jerome Powell da sempozyum kapsamında cuma günü bir konuşma yapacak.

Çin’in bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri de ülkede ekonomik aktivitenin olumsuz etkilenebileceği beklentileriyle fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, dün ülkenin kuzey, doğu ve iç kesimlerinde etkisi hissedilen sıcak hava dalgası nedeniyle yayımladığı “kırmızı uyarının” sürdüğünü bildirdi. Geçen hafta, ülkenin batısındaki Siçuan eyaletinde, kuraklık yüzünden hidroelektrik santrallerinin yeterli elektrik sağlayamaması nedeniyle fabrikaların üretimine ara verilirken, evlere, ofislere ve alışveriş merkezlerine de elektrik tedariki sınırlanmaya başlandı.

ABD dolarının son beş hafta içindeki en yüksek değerine ulaşarak diğer para birimleri karşısında değer kazanması da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirdi. Bu durum, alımların azalmasına neden olarak, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 98,31 ile 99,91 dolar aralığının direnç, 94,68 ile 92,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.