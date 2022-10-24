Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,41 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 93,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 azalarak 90,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin’de bugün yayımlanan verilere göre, ülkenin ham petrol ithalatı eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 azaldı.

Bu durum, ülkede talebin düşük seyrettiğine ilişkin endişeleri güçlendirerek fiyatların gerilemesine neden oldu.

Öte yandan, piyasalarda küresel petrol arzına ilişkin belirsizlikler devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım itibarıyla 2 milyon varil azaltma kararı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Rusya’ya yönelik petrol yaptırımlarının yaklaşması arz endişelerini destekliyor.

AB, 6’ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu arz kesintilerinin fiyatlar üzerindeki etkisini azaltmak için ülkenin stratejik petrol rezervlerinden 15 milyon varili daha piyasaya süreceğini ve bu sürecin aralık sonuna kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Biden’ın stratejik petrol rezervlerini yeniden doldurmak için petrol satın alımının, benzin fiyatları varil başına 70 doların altına düştüğünde yapılacağına ilişkin açıklaması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolde teknik olarak 90,78 ile 91,33 dolar aralığının direnç, 90,23 ile 89,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.