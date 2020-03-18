Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın üretimi “önümüzdeki aylarda” rekor seviyede tutacağını kaydederek Rusya ile fiyat savaşında diğer bir hamleyi daha gerçekleştirmesinin ardından yaklaşık 18 senedir ilk kez varil başına 25 doların altına indi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, yaptığı açıklamada, Saudi Aramco’ya önümüzdeki aylarda günlük 12.3 milyon varil seviyesinde petrol üretme talimatı verdiğini duyurmuştu.

RUSYA: DAHA YÜKSEK OLMASINI İSTERDİK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, küresel petrol piyasalarını yakından gözlemlediklerini belirterek, “Şüphesiz fiyatlar şu anda düşük, daha yüksek olmasını isterdik.” dedi.