Petrol fiyatlarında yaşanan aşağı doğru dalgalanma durulmuyor. OPEC koalisyonu ve diğer üreticilerin üretim kısıntısı anlaşması, küresel ekonominin durma noktasına gelmesinden dolayı talepteki çöküşü dengeleyemedi.

Dünya ekonomisindeki sert düşüşün global talebi düşüreceği beklentilerinin yanında arz fazlalığına yönelik sıkıntılar ve ABD’nin petrol depolama kapasitesinin yakın zamanda dolacağı endişeleri petrol fiyatlarında çok sert bir gerilemeye neden oldu.

21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD ham petrolünün varil fiyatı yüzde 38 düşüşle 11.34 dolara kadar gerilerken, 1982’den bu yana günlük bazda en büyük düşüşü kaydetti. Petrol fiyatların son 21 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan ICE’de Haziran vadeli Brent petrolü de yüzde 6’yı aşan kayıplarıyla 26,72 dolardan işlem görüyor.