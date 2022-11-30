Pınar Et'ten güneş enerjisi yatırımı

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Pınar Et, sera gazı emisyonu yoğunluğunun azaltılması 2050 yılı sonuna kadar karbon nötr kuruluş olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Pınar Et, üretim tesislerinin çatısına 30 milyon TL'lik yatırımla 1,77 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi panelleri yerleştiriyor. Böylelikle şirket, kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 10'unu yenilenebilir enerji kaynağından edecek.



"2022 yılı sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız çalışmalar içinde GES yatırımı çok önemli bir yere sahip" diyen Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, "Tüm dünyada yaşanan salgın ve beraberindeki sorunların ülkemize etkileri, sürdürülebilirliğin öneminin anlaşılmasını sağlarken riskleri de gözler önüne serdi. Daha iyi bir gelecek için dünyamızı hepimizin korumaya ihtiyacı olduğunu görüyor ve hissediyoruz.



Sürdürülebilirlik, tüm nesiller için iyi bir geleceğin on şartı arasında yer alıyor. Bu yolda atılan her doğru adım, daha iyi bir geleceğin oluşmasını sağlıyor. Pınar Et olarak bu adımlardan birinin sonsuz bir enerji kaynağı olan güneşten faydalanmak olduğu inancıyla tesislerimize GES kurulumu gerçekleştirmeye başladık. Sürdürülebilir geleceğin anahtarlarından biri olan yenilenebilir enerjiden biz de faydalanmaya başlayarak karbon nötr kuruluş olma yolunda bir adım daha atmış olacağız" dedi.