PGNiG’den yapılan yazılı açıklamada, Gazprom’un Polonya’ya “Yamal Sözleşmesi” kapsamındaki doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğu belirtildi.
Söz konusu kesintinin PGNiG’in müşterilerine yönelik sevkiyatlarında aksatma yaşatmadığına işaret edilen açıklamada, “PGNiG, gaz sevkiyatlarının durdurulmasının Yamal Sözleşmesi’nin ihlali olduğu görüşündedir. PGNiG, yasalardan doğan tüm haklarını kullanacaktır.” ifadesine yer verildi.
Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya’ya doğalgaz sevkiyatını tümüyle durdurduğunu açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart’ta doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.
Putin’in 31 Mart’ta imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren yeni sisteme göre, Rus gazı alan ülkelerin, Gazprombank’tan hesap açmaları, ödemeleri bu bankaya yapmalarının ardından söz konusu fonlar Moskova Borsasında rubleye çevrilecek.
Putin, kararnameyi imzalamasının ardından yaptığı açıklamada, dost olmayan ülkeler yeni sistemi kabul etmezse gaz sözleşmelerinin durdurulacağını söylemişti.
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