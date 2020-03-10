Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken TSE de periyodik muayenelerden sorumlu olacak. Bu düzenlemeyle ilk defa devreye aldığımız çift taraflı denetim mekanizması sayesinde hem tüketici güvenini daha da artırmayı, hem de tüm süreçleri daha profesyonel yönetmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Varank, Bakanlık binasının önünde gerçekleştirilen Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi açılış programında yaptığı konuşmada, bundan önceki dönemlerde akaryakıt ve LPG istasyonlarında bulunan sayaçlarla yüksek çekerli tartı aletlerinin muayenesinin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince yapıldığını hatırlattı.

Geçen sene ekimde yaptıkları mevzuat değişikliğiyle Türk Standardları Enstitüsünü (TSE) muayene işlemleri için yetkilendirdiklerini vurgulayan Varank, “Bundan sonra periyodik muayenelerden TSE sorumlu olacak. Bu düzenlemeyle ilk defa devreye aldığımız çift taraflı denetim mekanizması sayesinde hem tüketici güvenini daha da artırmayı, hem de tüm süreçleri daha profesyonel yönetmeyi hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Varank, 2020’nin ilk iki ayında muayenesi TSE’ye devredilen ölçü aletlerine sahip firmaların mevzuat gereği sisteme kayıt yaptırdıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Programımızın hemen ardından etrafımda gördüğünüz araçlar yola çıkacak ve bu ölçü aletlerinin denetimine başlayacak. Tüm araç filomuz elbette burada gördüklerinizle sınırlı değil. 2 ila 200 ton arası kantarların muayenesi için 20’nin üzerinde vinçli kamyon, akaryakıt istasyonlarındaki dispenserler, pompalar ve diğer ölçü aletlerinin muayenesi için de 80 tam donanımlı aracımız Türkiye’nin her tarafında hizmet verecek.”

Bakan Varank, filoda ayrıca 200’e yakın eğitimli personelin de teknik destek sağlamak için hazır bulunacağını belirterek, “Böylece, ülke genelindeki yaklaşık 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içerisinde gerçekleştirilecek.” bilgisini verdi.

Ayrıca tanker sayaçları, lastik basınç-ölçerler, demir yolu yük sarnıçlı vagonları, hassas kütle ölçüleri, sıkıştırılmış doğal gaz sayaçları, hacim ölçek kapları ve aks kantarları gibi aletlerin de muayeneden geçirileceğinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

“İki senenin sonunda, ülkemizin bu alandaki ilk dijital envanter sistemini kurmuş olacağız. Bu işin elbette üretici ve tüketiciye katkıları olacak. Üretim cephesinden baktığımızda, doğru üretim yapan, kurallara uyan ve üretimde kaliteyi önceleyen firmalar pazarda bu sayede daha sıkı tutunacaklar. Tüketici cephesine gelirsek, alınan ürünün miktarının doğru olması bir tüketicinin en doğal hakkıdır. Eğer ölçü aleti hatalı ölçüm yapıyorsa, elbette orada hakkaniyetten bahsetmemiz mümkün olmaz. Dolayısıyla tüketicilerimizin verdiklerinin karşılığını doğru bir şekilde alması için bu denetimlerin ve muayenelerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi şart. Tabi burada bir konunun altını çizmemiz gerekiyor, elbette bugüne kadar da denetimlerimizi sürdürüyorduk, piyasa başıboş ve sahipsiz değildi. Ancak bu yeni düzenlemeyle, mevcut kaliteyi yukarılara çekip etkinliğimizi artırmış olduk. Fiziki ve beşeri altyapımızın daha da güçlenmesiyle, vatandaşımız akaryakıt aldığı pompanın, doğru ölçtüğünden ve sürekli kontrol edildiğinden emin olabilecek ya da kantarın başında hububatını tartan çiftçimiz, ürününün doğru ölçülüp ölçülmediğinden kuşku duymayacak.”

“TSE’Yİ BİR ÜST LİGE ÇIKACAĞIZ”

Varank, Bakanlığın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinin, bundan böyle ani denetimlere ve şikayet muayenelerine ağırlık vereceğine dikkati çekerek, böylelikle tüketicinin korunacağını, haksız rekabetin engelleneceğini, kaliteli ve hızlı hizmet sayesinde vatandaşın memnuniyetinin artacağını vurguladı.

Tesis edilecek daha etkin ve verimli işleyen piyasa mekanizmasıyla piyasaya olan güvenin, kalıcı hale getirileceğine işaret eden Varank, şöyle konuştu:

“Bu projeyle TSE’nin muayene ve gözetim kapasitesini artırarak, kuruluşumuzu bir üst lige de çıkarmış oluyoruz. TSE zaten, teknik altyapısı, yetkin kadrosu ve yılların tecrübe birikimiyle milli kalite ve belgelendirme kuruluşu olarak başarılı işlere imza atıyor. Kurumumuz Türkiye’nin en geniş konvansiyonel laboratuvar altyapısına sahip, yılda 80 binden fazla deney ve kalibrasyon raporu veriyor, 100 binin üzerinde gözetim ve muayene faaliyeti gerçekleştiriyor. Ürün ve yönetim sistemleri alanında yılda yaklaşık 25 bin belgelendirme faaliyeti yürütüyor. Böylece sanayicinin iç ve dış piyasalara açılmasını kolaylaştırıyor.”

Bakan Varank, bunların yanında, kurumun hidroelektrik, güneş ve jeotermal enerji santrallerine uygunluk değerlendirme hizmetleri vererek, yerli üretimi desteklediğini anlatarak, Avrasya ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere yurt dışında da uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırıldığını söyledi.

TSE’nin, ekonominin yapı taşları konumundaki sanayiciler ve tüketiciler için yurt içinde ve dışında tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir hizmet sağlayıcı olduğunu belirterek, “Biz bu güzide kurumumuzu hem bölgemizde hem de İslam ülkelerinde standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin öncüsü yapmak istiyoruz. Bu manada sahada yeni üstlendikleri bu periyodik muayene göreviyle kabiliyetlerini daha da arttırarak bölgesel marka olma yolunda bir merhaleyi daha geçmiş olacaklar.” değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİK OTOMOBİL ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN YOL HARİTASI



Konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Varank, söz konusu denetimlerin “milli kalite ve belge kuruluşu” TSE’nin görünürlüğünü artıracağını söyledi. Varank, “TSE’yi piyasa gözetimi denetimi işine de katarak kurumun alandaki görüntülerini artırmış olacağız.” dedi.

Elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarının denetimlerine ilişkin soru üzerine Varank, şunları kaydetti:

“Onun da çalışmalarını başlattık. Çevre ve Şehircilik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarımız, EPDK ekiplerimiz ve bakanlığımız şu anda yol haritalarını nihayetlendirmek üzere çalışmalarını sürdürüyorlar. Elbette bu elektrik şarj istasyonları da devreye girdiğinde bunların doğru bir şekilde ölçülebilmesi için gerekli denetimleri yapacağız. Türkiye’de kullanılan tüm sayaçlar, metrik cihazların piyasa gözetimi ve denetiminden bakanlığımız sorumlu. Bu sorumluluğumuzu ciddi bir şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyoruz.”

TSE Başkanı Adem Şahin de söz konusu faaliyetlerin Bakanlık tarafından uzun yıllardır yapıldığını anımsatarak, “Bunların daha etkin yapılabilmesi, bakanlığın daha planlayıcı, daha kontrol edici ve şikayetler üzerine daha etkin denetimler yapabileceği bir konuma taşınması üzere bu uygulamaya geçtik.” ifadelerini kullandı.

Şahin, artık Türkiye genelinde daha yoğun ve daha hızlı hizmet vermeye çalışacaklarını bildirdi.