Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır olduklarını belirterek, “Avrupa’ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulabilir” dedi. Putin’in açıklamalarına Enerji Bakanı Dönmez’den ‘Teknik olarak mümkün’ sözleriyle yanıt verdi.

Putin, Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik “terör saldırıları” gerçekleştirildiğini dile getiren Putin, “Bu saldırılar, kritik öneme sahip tüm enerji, ulaşım ve iletişim altyapılarının artık tehdit altında olduğunu gösterdi. Kuzey Akım sabotajlarının arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri koparmak ve pazarı ele geçirmek isteyenler var.” diye konuştu.

Kuzey Akım 2’de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, “Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz.” dedi.

“Avrupa için Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulabilir”

Putin, enerji piyasalarına yönelik “yapay” müdahalelerin işe yaramayacağını vurgulayarak, “Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, “Baltık Denizi’nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz’e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa’ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulabilir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez’den yanıt

Putin’in, Rusya’nın Avrupa’ya yönelik enerji kaynakları için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayabileceğine yönelik teklifini değerlendirmek için erken olduğunu dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, “Şu anda Akkuyu’da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır.” ifadelerini kullandı.