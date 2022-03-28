Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme talebinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “G-7 enerji bakanlarının hepsi, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali (olacağı) konusunda tamamen hemfikir.” dedi. Rusya’dan da ruble açıklaması geldi.

Habeck, G7 enerji bakanlarıyla çevrim içi yapılan toplantıdan sonra Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin, Rusya ile yapılan enerji sözleşmelerine saygı gösterilmesini istediklerini ifade etti.

“Rusya’nın doğal gaz ödemelerini ruble ile yapması talebi kabul edilemez” ifadesini kullanan Habeck, bu plandan etkilenen şirketlere “Putin’in talebini yerine getirmemesi” çağrısı yapacaklarını bildirdi.

Habeck, “G-7 enerji bakanlarının hepsi, bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali (olacağı) konusunda tamamen hemfikir.” ifadesini kullandı.

RUSYA’DAN ENERJİDE RUBLE AÇIKLAMASI