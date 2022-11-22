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Rusya'dan 'tavan fiyat' resti

22 Kasım 2022 | 09:19
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:12
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Rusya'dan 'tavan fiyat' resti

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne tavan fiyat uygulayan ülkelere petrol satmayacaklarını belirterek, "Tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyi planlamıyoruz. Petrolümüzü pazar odaklı ortaklara yönlendireceğiz veya üretimi azaltacağız." dedi.





Novak, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne yönelik olası tavan fiyat uygulamasını değerlendirdi.

Enerji piyasasının siyaset için kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Novak, "Enerji sektörünün siyasete alet edilmesinin yalnızca kaynak açığına ve enerji tedarikinde sorunlara yol açacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Petrolde tavan fiyat uygulamasının, petrol piyasasının işleyişine "eşi görülmemiş" bir müdahale olduğunu belirten Novak, "Bu kaçınılmaz olarak enerji sektöründeki yatırımları azaltacak ve petrolün yanı sıra tavan fiyat mekanizmasının gelecekte uygulanabileceği diğer emtia arzlarında da açık yaratacaktır." dedi.

Novak, Rusya'nın küresel piyasada güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğuna işaret ederek, "Tavan fiyat uygulayacak ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyi planlamıyoruz. Petrolümüzü pazar odaklı ortaklara yönlendireceğiz veya üretimi azaltacağız." diye konuştu.

Avrupa Birliği, temmuzda onaylanan 6'ncı yaptırım paketi kapsamında, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikinin 5 Aralık, rafine ürün tedarikinin de 5 Şubat itibarıyla tamamen kesilmesine karar vermişti.

Geçen ay kabul edilen ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren 8'inci yaptırım paketi kapsamında ise Rusya'dan ham petrol ve ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirilmişti.


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