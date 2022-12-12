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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 207 bin 906 megavatsaatle dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

12 Aralık 2022 | 11:23
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Rüzgardan elektrik üretiminde rekor tazelendi

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün toplam 747 bin 911 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 27,8 payla rüzgar enerjisi santralleri ilk sırada yer aldı. Rüzgar santrallerini, yüzde 21,4 ile ithal kömür, yüzde 17,3 ile linyit santralleri takip etti.

Böylece, Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 207 bin 906 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 21 Kasım'da 204 bin 375 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Günlük bazda tüketim ise dün 759 bin 449 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 35 bin 785 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 204 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Dün 19 bin 190 megavatsaat elektrik ithalatı, 7 bin 652 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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