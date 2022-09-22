Elektrikli araçlar için şarj istasyonu yatırımları hız kazandı. Türkiye’de 2030’a kadar ticari ünite sayısının 200 bine yaklaşması bekleniyor.

Koç, Sabancı, Doğan, Zorlu gibi devler şarj istasyonu işine yatırım yaparken, bazı şirketler de yurtdışına açılıyor. Otomotiv piyasasını dönüştüren elektrikli araçlar yeni bir ekonomi yarattı.

Türkiye’de sayısı 8 bine ulaşan ve 2023 sonlarında 50 bine çıkması beklenen elektrikli araçlar için zorunlu olan şarj istasyonları hem büyük şirketlerhem de girişimciler için yeni bir yatırım alanı oldu.

Koç Grubu, Sabancı, Doğan Holding, Zorlu gibi Türkiye’nin devleri de şarj istasyonu işine yatırım için harekete geçti. Diğer taraftan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan firmalara bayilik verme imkanı sağlanması girişimciler için de bir fırsat kapısı açtı.

Türkiye’de 2021 itibarıyla 4 bin civarında şarj istasyonu bulunuyor. 2030 yılına gelindiğinde ticari ünite sayısının 200 bin adede yaklaşması bireysellerle birlikte toplam sayının 1 milyonu geçmesi bekleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) işletme ağı lisansı vermeye başlaması, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Elektrikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonları Hibe Programı’ da bu süreci hızlandırdı.

Bu program sonucunda bin 572 şarj istasyonu kurulacak. Önümüzdeki yıl bu zamanlarda 4 bine yakın sadece hızlı şarj ünitesi Türkiye’nin her yerinde yaygın şekilde kurulmuş olacak.

Ayrıca şarj ağı işletmecileri AC istasyonlar da kuruyor. EMobilite Derneği Başkanı ve FullCharger CEO’su Osman Ataman, bütün bunların üst yapı ve alt yapı maliyetlerini hesaba katıldığında 120 milyon Euro’nun üzerinde bir başlangıç yatırımı olacağını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın.