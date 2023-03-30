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Serbest piyasada elektrik tavan fiyatında indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan itibaren megavatsaat başına 2 bin 600 liraya düşürdü.

30 Mart 2023 | 14:26
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Serbest piyasada elektrik tavan fiyatında indirim

EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun elektrikte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiği belirtildi.

Tavan fiyatın şubatta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, martta ise 3 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilen açıklamada, "EPDK, 1 Nisan'dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirledi. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin aylık olarak düşüş trendi devam etmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.

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