EPDK'den yapılan açıklamada, kurumun elektrikte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiği belirtildi.

Tavan fiyatın şubatta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, martta ise 3 bin 50 liraya düşürüldüğü bildirilen açıklamada, "EPDK, 1 Nisan'dan itibaren serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını megavatsaat başına 2 bin 600 lira olarak belirledi. Böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden tüketim yapan sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin aylık olarak düşüş trendi devam etmiş oldu." ifadeleri kullanıldı.