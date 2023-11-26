ARA
Bist 100
7959,95
0,78%
Bist 100
Dolar/TL
28,8663
0,1349%
Dolar/TL
Euro/TL
31,5922
0,2885%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0943
0,3384%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1859,52
0,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Enerji
  • TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

TP Petrol Dağıtım AŞ, hisse satışına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

26 Kasım 2023 | 02:04
0
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

TP Petrol Dağıtım AŞ, hisse satışına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın mecralarında yayınlanan haberlerde, şirketin hisse satışı konusunda görüşmeler yaptığına ve bu görüşmelerde nihai karar aşamasına gelindiğine ilişkin birtakım asılsız bilgi ve iddiaların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: 'Şirketimizin doğrudan adının geçmesi nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Faaliyetlerine yüzde 100 Zülfikarlar Holding iştiraki olarak devam eden TP Petrol Dağıtım AŞ, her zaman müşterilerine en iyi hizmet ve ürünleri sunmaya odaklanmaktadır. Kamuoyundan, sadece şirketimizden yapılacak açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz.'

0
  • ALTIN GRAM - TL 1859,52 0,68%
  • ALTIN ONS 2003,64 0,53%
  • BIST 100 7959,95 0,78%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,8663 0,1349%
  • EURO/TURK LIRASI 31,5922 0,2885%
  • EURO/USD 1,0943 0,3384%
  • INGILIZ STERLINI 1,26118 0,61831%
  • JAPON YENI 149,467 -0,071%
  • KANADA DOLARI 1,36334 -0,45743%
  • RUS RUBLESI 89,28 0,7959%
Günün En Çok Okunanları
Sarı kod, turuncu kod nedir? Meteorolojiden 64 kente uyarı var
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz oluyor: Kaç lot dağıtacak?
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz oluyor: Kaç lot dağıtacak?
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu? 2023 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu? 2023 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
Sosyal medya fenomenlerinin vergilendirilmesinde kapsam genişliyor
GERİ
İLERİ
Sarı kod, turuncu kod nedir? Meteorolojiden 64 kente uyarı var
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Merkez Bankası'ndan EFT/FAST kararı: 1 Aralık'ta başlıyor
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz oluyor: Kaç lot dağıtacak?
Çinli otomobil devi Han sedanı Ortadoğu pazarına sunuyor
'İlk başta zor geliyor ama değil': 2 milyon hibe aldı, karlılığı artırdı
TP Petrol Dağıtım AŞ'den hisse açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor
Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz oluyor: Kaç lot dağıtacak?
Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçlar için zorunlu? 2023 kış lastiği takmama cezası ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL