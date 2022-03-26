Rusya’ya yönelik kapsamlı yaptırımlar, ülkenin petrol ihracatını vurdu. ABD ve İngiltere, Rusya’dan petrol ithalatını yasakladı, ancak her iki ülke de Rus enerji ürünlerinin büyük alıcıları değil. Ancak küresel petrol fiyatları, Ukrayna savaşının bir sonucu olarak arz açığına ilişkin endişeler nedeniyle bu ay 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ancak Brent petrol vadeli işlemleri yükselmiş olsa da, Business Insider’ın aktardığı habere göre Rusya’nın amiral gemisi Ural petrolü, Brent tarihli Brent’e göre rekor bir indirimle işlem görüyor.

Habere göre Çin ve Hindistan gibi Avrupa dışındaki büyük tüketiciler Rusya’nın petrolünü satın alıyor.

Bloomberg’in haberine göre Çinli alıcılar anlaşmaları özel olarak müzakere ediyor. Haberde Çinli devlet işlemcileri ve bağımsız rafinerilerin Rus petrolünü satın almak için görüşmelerde bulunanlar arasında yer aldığı iddiası yer aldı.

Çin’in bağımsız rafinerileri ülkenin petrol kapasitesinin dörtte birini sağlıyor.

Bu arada Hindistan, bu yıl Rus petrolü alımlarını artırdı. Bloomberg’e göre, Hindistan Şubat ayının sonundan bu yana en az 13 milyon varil Ural satın aldı ve bu, daha önce Rusya’dan ithal ettiğinin neredeyse iki katı olarak günde yaklaşık 430.000 varile eşit.