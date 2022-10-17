Umman, OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararının “tamamen ekonomik kaygılarla” alındığını belirtti.

Umman Enerji Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, kararın piyasa verileri ve daha önceki kararlarla örtüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, kararın “tamamen ekonomik kaygılarla piyasadaki arz ve talep dengesi gözetilerek pragmatik ve objektif bir biçimde alındığı” kaydedildi.

“Karar, piyasalara güven vermek ve istikrarı sağlamak için gerekliydi.” ifadeleri kullanılan açıklamada, söz konusu kararın ayrıca OPEC+ grubundan ülkelerin oy birliğiyle alındığı hatırlatıldı.

Ne olmuştu?

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Ekim’de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.