Üretimin yarısı yenilenebilir enerjide

Fintables, finansal teknoloji alanında geliştirdiği yerli yazılımlarla Borsa İstanbul’a (BIST) kote şirketler ve sektörlerle ilgili detaylı veri analizler yapan, akademi projesiyle de finansal okur-yazarlık oranının artmasına katkı sunan bir şirket. Fintables son olarak Türkiye’nin enerji üretimine mercek tutan raporunu yayımladı. Bu yılın ikinci çeyreğini baz alan çalışmaya göre Nisan-Haziran ayları arasında Türkiye genelinde toplam 750.271 bin megawatt saat elektrik üretimi kaydedildi. Söz konusu üretim rakamı bir önceki çeyreğin yüzde 6 altında gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında düşüş kaydetti.

YENİLELEBİLİR ENERJİNİN PAYI AYNI KALDI

Nisan-Haziran ayları arasındaki dönemde ülke genelinde üretilen toplam elektriğin yüzde15’i doğal gaz, yüzde 19’u ithal yüzde 16’sı yerli kömür, yüzde 32’si hidroelektrik, yüzde10’u rüzgâr, yüzde 4’ü jeotermal, yüzde 3’ü biyokütle ve yüzde 2’si güneş enerjisi santrallerinden yapıldı. Üretimdeki kaynak dağılımında gerçekleşen önemli gelişmelerden biri doğal gaz santrallerinin toplam üretimdeki payının son bir yıl içerisinde yüzde 19 seviyelerinden yüzde 15’e gerilemesi olurken ithal kömür santrallerinin yüzde 14’ten yüzde 19’a çıkması oldu. Yenilenebilir enerji santrallerinin toplam üretimdeki payı ise geçen yıla göre herhangi bir değişim göstermeyerek yüzde 50 seviyesinde kaldı.

2022 yılının son çeyreğinde gözlenmeye başlanan enerji fiyatlarındaki düşüş, bu yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyrekte de hissedilmeye devam etti. Santrallerin sattığı elektrik için gösterge olan piyasa takas fiyatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde10, yılın ilk üç ayına kıyasla da yüzde 37 oranında gerileyerek 1.769 TL oldu.