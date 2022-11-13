Kontrolmatik, Ankara’da 180 milyon dolara kuracağı fabrikayla karbon ayak izini azaltmayı hedefliyor. Kontrolmatik Yönetim Krl. Bşk. Sami Aslanhan, “Lityum-İyon pil hücresi, batarya modülü ve enerji depolama sistemleri fabrikamızla enerjiyi sürdürülebilir kılacağız” diyor.

30 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli sayıdan

2008yılında mühendislik ve kontrol sistemi çözümleri üreten bir firma olarak faaliyetlerine başlayan Kontrolmatik, bugün enerji üretim, iletim, dağıtım, depolama çözümlerinin yanında proses endüstrisi, ulaşım ve madencilik sektörlerinde uçtan uca çözümler sunuyor.

2021’de 611 milyon TL olan cirosunu bu yıl 1,8 milyar TL’nin üzerine çıkarmayı hedefleyen şirket, sürdürülebilir büyümeyi devam ettirecek. AR-GE’ye, ileri teknolojiye ve diğer yatırımlara devam edecek. Hedef ise kendi alanında dünya çapındaki ilk 10 şirketten biri olmak.

ÖZEL SEKTÖRDE İLK

Kendilerini sürdürülebilir, karbon-nötr ve yeşil bir dünya için yap-bozun eksik parçalarını tamamlayan bir organizasyon olarak gördüklerini ifade eden Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan,

Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 2023 yılı başında devreye alacağımız Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. iştirakimiz; Türkiye’nin ilk özel sektör Lityumİyon (LiFePO4) pil hücresi, batarya modülü ve enerji depolama sistemleri fabrikamızla enerjiyi sürdürülebilir kılan çözümler üreteceğiz. Tüm fazlar tamamlandığında 180 milyon dolarlık yatırım olacak” diyor.

Pomega Enerji Depolama fabrikası için inşaat aşaması ile birlikte LEED ‘Yeşil Bina Sertifikasyon’ sürecini de başlattıklarını söyleyen Aslanhan; üretimi, malzeme seçimi, atık ısı geri kazanımı, çatı tipi güneş enerji santrali, yağmur suyu hasadı ve suyun tasarruflu kullanımına yönelik, birçok farklı sürdürülebilir uygulamalarla da destekleyeceklerini kaydediyor.

Karbon ayak izini azaltarak daha sürdürülebilir bir tesise sahip olmayı planladıklarını vurgulayan Aslanhan, Yeşil Mutabakat eylem planında birinci sırada yer alan karbon salınımı ve küresel ısınma gibi konularda da çevreye verilen zararı en aza indirecek çözümler sağlayacaklarını sözlerine ekliyor.

MOBİL HİBRİT ENERJİ

Çevrenin korunmasına destek sağlayacak bir başka yatırımlarının ise yenilenebilir enerjiyi depolayarak 7/24 kullanılır halde sunan mobil hibrit enerji üreten üniteler olacağını söyleyen Aslanhan, şöyle devam ediyor: “Sadece arazide değil, âtıl alanlardaki enerji üretim potansiyeli olan yerleri de kullanmak üzere teknolojiler geliştirdik ve göl, baraj veya akarsu üzerinde yüzer güneş enerji sistemleri için yüzer platform çözümleri sunuyoruz.

Böylece, yüksek sera gazı ve karbon emisyonuna sebep fosil yakıta olan ihtiyacı azaltıp, yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı hedefliyoruz.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ”

“Ankara Kahramankazan’da faaliyet gösteren mobil enerji çözümleri üretim tesisimiz ile E-House (modüler enerji iletim ve dağıtım odaları), mobil hibrit enerji üretim üniteleri, mobil trafo merkezleri, enerji depolama sistemleri gibi modüler enerji üretim, iletim ve dağıtım çözümleri üretiyoruz.

Enerji, proses endüstrisi, tesis yönetimi, ulaşım, madencilik ve daha birçok alanda çözüm üreten Kontrolmatik şirketimizin bir markası olan Controlix ile sürdürülebilir teknolojik çözümler sunuyoruz. Controlix su ve hava kalitesi izleme, su ve enerji sızıntısı ve verimlilik izleme, gaz ve koku algılama 40’tan fazla gelişmiş ve yenilikçi sensöre sahip. Controlix bulut yazılımı ve donanımı ile de nesnelerin interneti alanında en kullanışlı uygulamaları su