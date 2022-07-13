Odağına yenilenebilir enerjiyi alan YEO Teknoloji, Avrupa’da Hollanda merkezli büyüyecek.

YEO Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Tolunay Yıldız; “Yatırımcılarımızla birlikte kazanmayı, her yıl düzenli temettü dağıtmayı hedefliyoruz” diyor.

Tolunay Yıldız’ın 2004’te henüz 24 yaşındayken bir start up olarak kurduğu YEO Teknoloji; bugün toplam üç kıtada ve 25 farklı ülkede 200’den fazla proje gerçekleştiren, yerel ve global şirketlerle ortaklıklar yapan, Türkiye’nin önemli teknoloji ve mühendislik şirketlerinden biri haline geldi.

2020’de 253,5 milyon TL olan cirosunu halka arz olduğu 2021’de 441,5 milyon TL’ye yükselten YEO; 2022 ilk çeyreği 166 milyon TL ciroyla kapattı.

2021’de, 2022 için 507 milyon TL ciro hedefi koyulsa da yeni proje ve iş birlikleriyle büyüme ivmesini hızlandıran şirket, bu hedefin de üzerine çıkabilir.

YEO, kendi teknolojisini üretmeyi ve AR-GE ile enerji yönetimi alanında marka oluşturmayı da hedefliyor.

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