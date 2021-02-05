Borusan EnBW Enerji Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme yolunda, Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali’ne 20 türbin ile 72 MW kapasite ekleyerek tesisin kurulu gücünü 100 MW’a çıkardı. Bu, şirketin en büyük kurulu güce sahip tesisi oldu.

Borusan EnBW Enerji, Ağustos 2014’ten beri 28 MW kurulu kapasite ile faaliyette bulunan Kıyıköy Rüzgâr Enerjisi Santrali’ne (RES) her biri 3,6 MW kapasiteye sahip 20 türbin ekledi. Toplam türbin sayısı 34’e çıkan Kıyıköy RES, 100 MW kapasiteye ulaşarak Borusan EnBW Enerji’nin en büyük kurulu güce sahip tesisi oldu. 2021 yılı ilk çeyrek içerisinde yatırımı devam eden portföy projelerinin de tamamlanmasıyla Borusan EnBW Enerji’nin toplam kurulu kapasitesi 725 MW’a ulaşacak.

16.9 MİLYON DOLARLIK KATKI

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, “0” emisyonlu temiz enerji üretimi yapan rüzgar enerji tesisleri, fosil kaynaklarına dayalı üretim yapan enerji tesislerini ikame ettikleri için, karbondioksit salımını engelliyor ve günümüzün en büyük çevresel sorunu olan küresel ısınmayla mücadelede önemli bir destek sağlıyor. Kıyıköy RES, Türkiye’nin yapması gereken doğalgaz ithalatını azaltarak ekonomiye her yıl 16,9 milyon dolar katkı sağlayacak ve dış ticaret açığının azalmasını destekleyecek. Kıyıköy RES yılda yaklaşık 130 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak. “0” emisyonlu üretimi sayesinde atmosfere her yıl 140 bin ton karbondioksit salımı engellenecek.

YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Pandemi nedeni ile ekonominin yavaşladığı, çalışma koşullarının zorlaştığı bir ortamda her türlü önlemi alarak yatırını aksatmadan kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı, şöyle devam ediyor: “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının yerli ve sürdürülebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmesiyle yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kıyıköy RES için yaptığımız yatırım ekonomi ve çevre açısından Türkiye için değer yaratacak ve on binlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Halen işletmede dokuz RES, bir HES ve iki adet GES’i bulunan şirketimiz yenilenebilir enerji alanında emin adımlarla ilerlemeye devam edecek.”