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Yenilenebilir enerjide yılın ilk rekoru rüzgardan geldi

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 208 bin 94 megavatsaatle dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

18 Ocak 2023 | 16:47
Son Güncellenme: 18 Ocak 2023 | 16:58
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Yenilenebilir enerjide yılın ilk rekoru rüzgardan geldi

AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de dün toplam 909 bin 446 megavatsaat elektrik üretildi.

Üretimde yüzde 26 payla ithal kömür santralleri ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 22,9 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 15 ile doğal gaz santralleri takip etti.

Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 208 bin 94 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Rüzgardan elektrik üretiminde son rekor 12 Aralık'ta 207 bin 906 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Günlük bazda tüketim ise dün 931 bin 235 megavatsaat oldu. En yüksek elektrik tüketimi 44 bin 559 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 878 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Dün 27 bin 330 megavatsaat elektrik ithalatı, 5 bin 817 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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