Enerji yatırımlarının yüzde 94,5’i yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan Selenka, yeşil dönüşüme 150 milyon Euro’luk yatırım yaptı. Selenka Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet T. Paksu, “2022’de de bu alandaki yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz” diyor.

31 Ekim – 13 Kasım 2021 tarihli sayıdan

Elektrik ticareti ve son tüketiciye indirimli elektrik sağlamak amacıyla kurulan Selenka Enerji, elektrik ticareti ve tedarikinin yanı sıra şeffaf ve sürdürülebilir farklı iş modelleriyle ticarethane ve sanayicilere hizmet sağlıyor.

7 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Selenka’nın enerji yatırımlarının yüzde 94,5’i tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Selenka Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet T. Paksu, önümüzdeki yıllarda bu oranın yüzde 96,8’e ulaşmasını hedeflediklerini söylüyor.

YATIRIMLAR ARTACAK

Bugüne kadar yenilenebilir enerji üretimine 150 milyon Euro tutarında yatırım yaptıklarına işaret eden Paksu, “Elektrik tedariki, karbon ticareti ve tüketim noktalarına yap işlet çatı modeliyle güneş santral yatırımı alanında faaliyetlerimizi geliştirerek büyüteceğiz” diye konuşuyor.

Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir yaşam için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Paksu, “Öncesinde kendi santrallerimizde yapmakta olduğumuz yenilebilir enerji yatırımlarını 2021 yılı itibarıyla elektrik tedariki sağladığımız müşterilerimize de sunmaya başladık.

2022 yılında da toplumsal sorumluluk gereği bu alandaki yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuşuyor.

2021’DE YÜZDE 236 BÜYÜME

Her ne kadar yaşanan global salgın nedeniyle ekonominin çarkları duraksamış olsa da Selenka’nın enerji yatırımlarına ve büyümeye hız kesmeden devam ettiğini anlatan Ahmet T. Paksu, tüketici portföyünü her yıl geliştirdiklerini, uzun dönemli elektrik alım anlaşmaları ile tüketim noktasında güneş enerji santral yatırımlarıyla enerji sektörüne yeni çözümler getirdiklerini anlatıyor.

Paksu, “Yılın dokuz ayı sonunda ulaştığımız tüketici sayısı yüzde 62 artarken, çalışan sayımızı iki katına çıkardık. 2021 yılını toplamda yüzde 236 büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz” diyor.

Şirketin 2022 planları da yatırım odaklı şekillenmiş durumda. Paksu, 2022 yılı içerisinde 30 MW’lık yenilenebilir hibrit enerji santrali yatırımlarını devreye alacaklarını belirterek, “2021 yılında anlaşması tamamlanan 12,2 MW yap işlet çatı güneş santralinin tamamlanmasının yanı sıra mevcut yap işlet portföyümüzü 50 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

“ŞİRKETLERE ‘CARBON-FREE’ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

“Yaşanan global Covid-19 salgını ile iklim değişikliklerinin insan hayatına etkileri daha belirgin hissedilmeye başlandı. Bu kapsamda Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Enerji Mutabakatı için uluslararası anlaşmalara ülkemizde içinde olarak daha fazla ülkeler katılım sağlandığı bir 2021 yılı içerisinde bulunuyoruz.

Bu gelişmeler çerçevesinde karbon emisyon oranlarını azaltmayan şirketler yapacakları ihracatlar sırasında ek bedellere maruz kalmaları ve ülkemizin de yakın zamanda yayınlayacağı ulusal eylem planı kapsamında karbon emisyon oranlarının azaltılması için belirli sektörlere zorunluluklar getirileceğini öngörüyoruz.

Bu noktada Selenka Enerji’nin yenilenebilir üretim santralleri üzerinden elde edilen karbon azaltım hizmetiyle şirketlere “Carbon-Free” desteği sağlayacaktır. 2021 yılında Hindistan’a gerçekleştirdiğimiz 40 bin tonluk karbon ihracatı bu ihtiyacın bir göstergesidir.”