AB yeşil mutabakatının şirketlere getirdiği yeni sorumlulukların 3pmetrics ile daha kolay aşıldığını söyleyen şirketin CEO’su Cemil Alpay Sünnetçi, “Yeşil mutabakat süreçlerinde şirketlerin yanına yer alıp, SaaS ürünleriyle destek oluyoruz” diyor.

30 Ekim – 12 Kasım 2022 tarihli sayıdan

AB yeşil mutabakatı şirketlerin karbon ayak izlerini hesaplamayı, azaltmayı, çevresel etkilerini sınırlandırmayı ve tedarikçilerini de sürdürülebilirlik kriterleriyle yönetmelerini gerekli hale getirdi.

3pmetrics tüm bu hesaplama, analiz ve yönetişim süreçlerini yazılım servislerine dönüştürerek, 1 günden daha kısa sürede sonuç sunabiliyor.

Bu yeteneğiyle sadece 15 ayda Brezilya’dan Çin’e bir çok şirketin kullandığı bir servise dönüştü.

HER ADIM TAKİP EDİLİYOR

Yapılan çalışmalar, şirketlerin karbon ayak izlerinin yüzde 90’a yakınının Kapsam 3 emisyonlarından kaynaklandığını, satın almaların bu başlıkta üst sıralarda yer aldığını gösteriyor. 3pmetrics, sınırsız kapsam 3 başlığı takip edebilme ve müşterilerin satın alma yöntemlerine göre özelleşebilen veri giriş imkanlarıyla Kapsam 3 emisyonlarının kolay bir şekilde hesaplanmasını sağlıyor.

Yeşil Lojistik Modülü, şirketlerin lojistik operasyonlarının karbon ayak izlerini takip ederken FTL veya LTL operasyonlarının her birini ayrı ayrı analiz etme imkanı sağlıyor.

3pmetrics CEO’su Cemil Alpay Sünnetçi AB Yeşil Mutabakatı ile tarım & gıda üretiminin sürdürülebilirliği ve değer zincirinde etkinin izlenmesinin daha da önem kazandığını söylüyor.

Sünnetçi, “3pmetrics’in TARIM modülü, tarla bazlı analizlerle ürün çeşidine göre hangi tarladan hangi tarımsal ürünün ne kadar karbon ayak izi yarattığını takip imkanı sağlıyor. Tarla bazlı karbon ayak izi azaltım önerileri de sözleşmeli tarımla ürün tedarik eden endüstri kuruluşları ve paydaşları için öne çıkan bir servis” diyor.

ENTEGRE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

3pmetrics, güvenli bulut altyapısıyla şirketlerin kurumsal karbon ayak izi, su ayak izi ve tedarikçi yönetimi başta olmak üzere ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel) risklerini analiz edebilecekleri ve yönetebilecekleri bir platform sunuyor.

Cemil Alpay Sünnetci, 3pmetrics’in çoklu lokasyon ve çoklu kullanıcılara imkan veren gelişmiş altyapısıyla veri girişini kolaylaştırdıklarını, veri sağlığını arttırdıklarını ve denetleme süreçlerini kısalttıklarını söylüyor.

Sünnetci, klasik danışmanlıklarla aylarca süren hesaplamalar ve raporlamaların, 3pmetrics sistemine veri girişi yapıldığında anlık olarak tesise, üretim bantlarına veya ürüne göre ayrı ayrı oluşturulabildiğini belirtiyor.

FİNANSMAN VE BANKACILIK

BDDK’nın Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı’na göre, 2026’da muhtemel bir sınırda karbon düzenlemesi, ihracatın yüzde 50sini AB ülkelerine yapan Türkiye için önemli bir ekonomik risk. BDDK raporunda, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kriterlerinin kısa zamanda finansmana erişim için ön şart haline gelmesi bekleniyor.

Sünnetci “3pmetrics pilot kullanımları yapılan ESG ve Tedarikçi Yönetimi Modülü ile sınırda karbon vergisi gibi ekonomik riskleri yönetebilecek ve azaltabilecek dijital araçları da müşterilerine sunuyor” diyor.

Sünnetçi’nin verdiği bilgiye göre kredi kartı ödeme sistemleri için hazırlanan CO2MCC servisi ile de banka ve finans kuruluşlarının, müşterilerine kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin karbon ayak izlerini izleme imkanı sağlıyor.