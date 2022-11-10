ILO raporu, yeşil modeli uygulayarak sürdürülebilir seçeneği izlediğinde Türkiye’nin yılda 10 ila 45 milyar TL değerinde GSYH artışı sağlayabileceğini; 2030’a kadar 300 bini aşkın yeni iş yaratabileceğini ve sera gazı emisyonlarını yüzde 8 azaltabileceğini gösteriyor.

Küresel ısınmaya karşılık geliştirilen politikaların ekonomik ve toplumsal sonuçları diğer ülkeler gibi Türkiye’de de etkili oluyor.

“Karbonsuzlaştırma” bazı sektörlerin yenilenebilir enerjiyi ön plana alarak büyümesi anlamına gelmekle birlikte, aynı zamanda kömür ve plastik gibi çok fazla kirliliğe neden olan sektörler için sorun yaratması bekleniyor.

Fosil yakıtlardan uzaklaşmanın iş gücü üzerinde yaratacağı etkiler konusunda ki kaygılar bulunuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Yeşil Ekonomi Politikalarının Sosyal ve İstihdam Etkileri” adında yayınladığı raporda, Türkiye’nin yapısal güçlüklerini düşük karbonlu ve yeşil politikaların hızlı ve kapsamlı biçimde uygulanmasının yaratacağı ekonomik, toplumsal ve çevresel sonuçlar açısından değerlendiriyor.

Rapor ayrıca ILO’nun iklim değişikliği konusunda eyleme geçme ve kaynak verimli, düşük karbonlu toplumları teşvik etmeye yönelik geliştirdiği yeşil işler değerlendirme modelinin Türkiye’ye uygulanması halinde oluşacak sonuçları da ortaya koyuyor. Bir diğer yöntem olarak yeşil kalkınma senaryosu da uygulanmış.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.