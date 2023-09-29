Zorlu Yenilenebilir Enerji'de halka arz hazırlığı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, büyüme ve sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olarak halka arzdan elde edilecek gelirle şirket sermayesini güçlendirmeyi, yatırım ve kapasite artışı projelerini hayata geçirerek iş kapasitesini büyütmeyi, AR-GE ve inovasyon faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

Şirket, enerji üretiminden satışına, elektrikli araç şarj istasyonları işletmeciliğinden güneş paneli satış ve dağıtımına kadar her alanda enerji çözümleri üretiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları açısından elverişli bir ülke olduğunun altını çizerek, "Günümüzde enerji arzının çeşitli kaynaklardan sağlanmasının, özellikle de yenilenebilir kaynaklarla geleceği kucaklamanın önemini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle yıllardır sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyoruz. Yakın zamanda enerji şirketlerinin, özellikle de yenilenebilir enerji şirketlerinin halka arzının büyük bir ilgiyle karşılandığı ve yatırım iştahının yeniden oluştuğu bir dönemdeyiz. Küresel trendler ve ülkemizin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda yenilenebilir kaynaklarla üretim yapmanın büyük bir önem taşıdığı içinde bulunduğumuz dönemin halka arz için uygun olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ak, mevcut jeotermal kurulu güç ile Türkiye'nin toplam jeotermal enerji üretim kapasitesinin yüzde 18'inin karşılandığının altını çizerek, "Ülkemizde jeotermal kaynaklardan elektrik üretimine yönelik 5 bin megavat elektrik (MWe) potansiyel mevcut. Bizim de lisansına sahip olduğumuz Alkan, Alkan 2, Tekkehamam jeotermal enerji santral projelerimiz ve Ağrı, Bitlis, Kütahya gibi farklı coğrafyalarda ruhsatını aldığımız ve arama çalışmalarına başladığımız sahalarımız var. Mevcut 305 megavatlık kurulu güç kapasitemizi bu sahaları da devreye sokarak yaklaşık 600 megavata çıkartmayı hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Rüzgar gücü bakımından verimli olan Trakya bölgesinde yaptıkları ön lisans başvuruları kapsamında Tekirdağ Yeniçiftlik ve Lüleburgaz Hamitabat projeleri ile toplamda 375 megavatlık depolamalı rüzgar enerjisi santrali ön lisansını almaya hak kazandıklarını aktaran Ak, "Ön lisans alımının hemen ardından rüzgar ölçüm direklerinin montajını sağlayarak mühendislik çalışmalarımızı başlattık. Ayrıca, güneş enerjisi depolamalı santralleri kurulumu ile ilgili olarak da 240 megavat pik (MWp) güneş enerjisi ön lisans başvurularımız EPDK tarafından değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Ak, 2024'ün ilk yarısında tamamlamak istenilen söz konusu halka arzın, yerli ve yabancı yatırımcılardan yeterli ilgi göreceğini düşündüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin çeşitli coğrafi bölgelerine yayılmış ve farklı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan üretim portföyümüz, temelleri bugünden atılmış proje yatırımlarımız, dengeli finansal yapımız, dijital enerji yönetim ve mühendislik becerilerimiz ile çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı yönetim anlayışımıza inanarak 2024 yılının ilk yarısında tamamlamak istediğimiz bu halka arza, yerli ve yabancı yatırımcıların yeterli ilgiyi göstereceğini düşünüyoruz. Yeni nesil enerji şirketi olarak halka arz sonrasında da teknoloji ile enerjinin kesiştiği her noktada faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve şirketimizin büyüme hedeflerine ulaşması amacıyla en faydalı şekilde kullanacağız”.

Öte yandan Zorlu Enerji tarafından, 29 Eylül'de KAP'a yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sermayesinin yüzde 100'üne sahip olduğumuz Zorlu Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nin paylarının bir kısmının, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve kararları çerçevesinde halka arzına ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde, halka arza ilişkin çalışmalar belirli bir olgunluğa ulaşana kadar bilginin açıklanması şirketimizin 02 Ağustos 2023 tarih ve 2023/48 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir."