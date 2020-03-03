Zorludan Osmangazi bölgesinde dijital atak - Ekonomist

Zorludan Osmangazi bölgesinde dijital atak
Afyon, Eskişehir, Bilecik, Uşak ve Kütahya’yı kapsayan Osmangazi bölgesinde, 1,8 milyon aboneye hizmet veren Zorlu grubu, dijital dönüşüm adına enerji bir dizi yatırımı devreye aldı.
Bin megavatın üzerinde bir kapasiteyle enerji sektöründe elektrik dağıtımı, perakende satışı ve ticareti, doğal gaz dağıtımı ve ticareti, güneş panelleri ticareti ve kurulumu, elektrikli araç şarj istasyonları kurulumu ve işletimi olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veren grup, dijital hamlesini bu yıl da sürdürecek.
SİBEL ATİK
Satik @ekonomist.com.tr
Zorlu Grubu’na ait sanayi kuruluşlarının elektrik ve buhar ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1993 yılında kurulan Zorlu Enerji Elektrik Üretim şirketi bugün bin megavatın üzerinde kurulu güçle yatırımlarını sürdürüyor. Osmangazi bölgesinin elektrik ihtiyacını karşılayan, yenilenebilir enerjide girişimleri olan şirket, dijital atağa geçti.
Enerji sektöründe elektrik dağıtımı, perakende satışı ve ticareti, doğal gaz dağıtımı ve ticareti, güneş panelleri ticareti ve kurulumu, elektrikli araç şarj istasyonları kurulumu ve işletimi olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet veren grup, Osmangazi bölgesinde önemli dijital yatırımları devreye aldı.
Elektrik dağıtımı ve perakende satışına yönelik faaliyetlerini Zorlu Osmangazi Enerji olarak sürdüren grup, 1,8 milyonu aşkın abonesine etkin hizmet için birçok dijital projeyi hayata geçirdi.
DİJİTAL DÖNÜŞÜME ODAKLANDI
Afyon, Eskişehir, Bilecik, Uşak ve Kütahya’yı kapsayan Osmangazi bölgesinde bir dizi dijital yatırımı devreye alan şirket, yeni bir CRM ve akıllı IVR projesini hayata geçiriyor.
Bu projeyle call center üzerinden online abonelik ve abonelik sonlandırma işlemlerini yapan şirket, tüm kanallardan gelen şikâyet ve talepleri dijital bir ortamda takip edip tüm talepleri yakından izleyecek SLA yönetim sistemini uygulamaya alacak.
Bu sistemle kurumsal WhatsApp hesabı, web sitesi, şikayetvar.com, mail, SMS gibi kanallarla entegre olacak ve müşteri talepleri dijital olarak takip edilebilecek.
Özellikle müşteri hizmetleri merkezlerinin olmadığı bölgelerde tüm alternatif kanallarla bu CRM sayesinde müşterilerine her an hizmet vermeyi planlayan şirket, geçmişe dönük tüm fatura ve belgeleri de dijital olarak mail adreslerine iletebilecek.
Akıllı IVR sistemi sayesinde müşterilere borç tutarı ve geçmiş dönemlere yönelik bilgilendirme gibi hizmetler de sunulacak.
Öte yandan müşterilere daha iyi hizmet vermeyi isteyen şirket, Zorlu Enerji Online İşlemler web sitesini de kurdu. Üye olan müşteriler faturalarını görüntüleyebilecek. Faturasına tek tuşla itiraz edip faturalarını indirebilecek
ELECTRİP PLATFORMUNU BÜYÜTÜYOR
Zorlu Grubu, yurtiçinde ve yurtdışında güneş enerjisinden elektrik üretmek, solar fotovoltaik (PV) panelleri kiralamak, satmak, satın almak, ihraç etmek, bunları çatılara yerleştirmek ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermek üzere 2016 yılında Zorlu Solar’ı kurdu.
Şu anda güneş enerjisi alanında yeni nesil teknolojiler geliştiren First Solar’ın Doğu Avrupa, Avrasya ve Doğu Akdeniz bölgelerinin dahil olduğu 26 ülkede distribütörlüğünü yapan grup, gelecek süreçte öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımları artırmayı da planlıyor.
Bu plan dahilinde elektrikli araç sektöründe yaptığı ZES şarj istasyonlarının yanı sıra bir diğer yatırımı ‘electrip’ ile saatlik elektrikli araç kiralama hizmeti veren grup, bugün itibariyle İstanbul Levent 199, Zorlu Center, İTÜ ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde hizmet verdiği electrip platformunu daha farklı noktalara taşımayı amaçlıyor.
İSTASYON AĞINI GENİŞLETECEK
Öte yandan Zorlu Grubu, 2018 itibarıyla yeni nesil teknoloji faaliyetlerini Zorlu Energy Solutions (ZES) markası altında topladı. Şirket, ZES markasıyla şehir içi ve şehirlerarası yollarda hayata geçirdiği hızlı şarj istasyonlarıyla Türkiye’deki elektrikli araç sahiplerinin yolculuklarını kolaylaştırmayı ve elektrikli araç devinimini hızlandırmayı hedefliyor.
Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu Manisa’da bulunan Oksijen dinlenme tesisinde (O375 ) kuruldu. Halka açık noktalarda sunduğu hızlı şarj hizmetinin yanında, kullanıcıların talepleri doğrultusunda ev ve iş yerlerine de şarj istasyonu kurulumu yapan şirket, kısa sure içerisinde şarj istasyonu ağını genişletmeyi planlıyor.
2018 yılında kurduğu Zorlu Energy Solutions (ZES) markası ile elektrikli araç devinimini hızlandırmayı isteyen şirket, bu yapıda e-Dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdı.
ZES’in mobil uygulamasını yakın zamanda kullanıma sunuldu ve elektrikli araç sahiplerine Türkiye’de ilk defa istasyona rezervasyon imkanı sağlandı. Kullanıcılar şarj işlemlerini uygulama üzerinden başlatıp bitirebiliyor.
Mobil uygulama ile en yakın şarj istasyonlarının konumu görülebiliyor ve özelliklerini incelenebiliyor. Kullanıcılar şarj işlemine uygulama üzerinden cihaz üzerinde bulunan QR kodu okutarak ya da cihaz üzerindeki alana ZES kart okutarak hızlı bir şekilde başlatılabiliyor.
Şirketin ZES markasıyla bağlantılı olarak hayata geçirdiği electrip girişimi de mobil uygulama üzerinden elektrikli araç kiralama imkanı sağlıyor, electrip uygulaması üzerinden en yakın araca ulaşılıp kiralama işlemi yapılabiliyor. Ödeme işlemi de yine uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor.
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