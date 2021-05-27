Ekonomist Dergisi ve Türk Ekonomi Bankası iş birliği bu yıl 17. kez düzenlenen düzenlenen “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının ödül töreni, 28 Mayıs Cuma günü çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

TC. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımı ile gerçekleştirilecek törenin açılış konuşmalarını Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ve TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Gülümser Özgün Henden yapacak.

Ana sponsorluğunu TEB, Dijital Dönüşüm sponsorluğunu Logo Yazılım Türkiye, co-sponsorluğunu TEB Arval’ın, destek sponsorluğunu ise Sanko Holding’in üstlendiği etkinlikte Anadolu’nun lider iş insanlarının katılımı ile iki oturum da düzenlenecek.

TEB Kurumsal Bankacılık Genel Müdürü Yardımcısı Gülümser Özgün Henden’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Anadolu’nun En Büyükleri” oturumunda Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Er-bakır Group Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Öksüz yeni dönem öngörülerini paylaşacaklar.

Logo Yazılım Türkiye Genel Müdürü Akın Sertcan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Nasıl Başardılar?” oturumunda ise, Şenocak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Cem Şenocak, Hema Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Neval Altuk ve İskur Group Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtul şirketlerin başarı hikayalerini dinleyicilerle paylaşacaklar.

13 dalda toplam 55 ödülün sahiplerini bulacağı tören, 28 Mayıs Cuma günü saat 09.30’dan itibaren www.canliyayin.com/anadolu500 adresinden şifresiz olarak izlenebilecek.