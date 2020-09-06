Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören CEO Band, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

MESA Bodrum Demirbükü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, iş dünyasının liderleri, müzikal yetenekleriyle konukları coşturdu.

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenen ve iş dünyasının önde gelen liderlerinin sahne çıktığı CEO Band, bu yıl da Bodrum’da gerçekleşti. İş dünyasının önde gelen birçok isminin sahne aldığı gece, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük ve MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu’nun konuşmalarıyla başladı.

Gecede sahneye çıkan Erensan Atlantic Group CEO’su Ali Eren

Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş

Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Behlil

Borusan Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Atasagun

ÇEMAŞ Genel Müdürü Kaan Özkan

Aisin Otomotiv Parçaları CEO’su Murat Ayabakan

Damnus Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert

Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır

Sanmar Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün performanslarıyla tam not aldı.