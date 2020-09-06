Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenen ve her yıl büyük ilgi gören CEO Band, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
MESA Bodrum Demirbükü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, iş dünyasının liderleri, müzikal yetenekleriyle konukları coşturdu.
Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenen ve iş dünyasının önde gelen liderlerinin sahne çıktığı CEO Band, bu yıl da Bodrum’da gerçekleşti. İş dünyasının önde gelen birçok isminin sahne aldığı gece, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Capital Dergisi Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük ve MESA Mesken Yönetim Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu’nun konuşmalarıyla başladı.
Gecede sahneye çıkan Erensan Atlantic Group CEO’su Ali Eren
Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş
Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Behlil
Borusan Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Atasagun
ÇEMAŞ Genel Müdürü Kaan Özkan
Aisin Otomotiv Parçaları CEO’su Murat Ayabakan
Damnus Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert
Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır
Sanmar Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün performanslarıyla tam not aldı.
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