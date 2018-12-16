CEO’lar Türkiye’nin Endüstri 4.0’ını konuştu
CEO Club çatısı altında düzenlenen “Endüstri 4.0 Zirvesi”, Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda ve SAP Türkiye, Yapı Kredi ve Dell EMC co-sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Zirvede, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Nalbantoğlu’nun SAP ile Endüstri 4.0 başlığıyla yaptığı sunumunun ardından, McKinsey & Company Ortağı Mehmet Başer, ‘Endüstri 4.0’a Hazır mıyız?’ anket sonuçlarından kritik başlıkları paylaştı.
Dell EMC Ülke Müdürü Sinan Dumlu’nun konuşmasının ardından Ekonomist Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu moderatörlüğünde Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen “Bankacılık 4.0 – Yeni Nesil Bankacılık” konularında soruları yanıtladı.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünde, Sabancı Holding Dijital Lideri Burak Aydın ve Koç Holding Dijital Lideri Murad Ardaç’ın katılımlarıyla ‘Holdinglerin Ajandası’ paneli gerçekleştirildi.
Zirve, Cisco Türkiye CEO’su Cenk Kıvılcım moderatörlüğünde, Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, TAT CEO’su Arzu Aslan Kesimer, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer’in Endüstri 4.0 ile ilgili görüşlerini paylaştığı ‘CEO Vizyon 2019’ başlıklı panelle devam etti.
Zirve kapsamında ayrıca, ‘Sanayide Teknolojinin Liderleri’ açıklandı ve sertifikaları takdim edildi.
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