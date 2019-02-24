En başarılı CMO’lar ödüllendirildi
Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde gerçekleştirilen “CMO Club / CEO – CMO Buluşması“, SAP, Lenovo ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı co-sponsorluğunda, Açık Grubu ve Matadoor katkılarıyla 13 Şubat Çarşamba günü Wyndham Grand Levent İstanbul’da düzenlendi.
Etkinlikte, yeni dönemde pazarlamanın kritik unsurları masaya yatırıldı. “Zor Dönemde Pazarlama” ve “Geçmiş ve Gelecek” oturumlarının yanı sıra CEO’ların CMO’lardan beklentilerini anlattığı “CMO’dan Ne Bekliyoruz” başlıklı bir CEO oturumu gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ateş’in yaptığı organizasyonun “Zor Dönemde Pazarlama” başlıklı CMO oturumunun moderatörü SAP Güney Avrupa ve Kuzey Afrika Pazarlama Direktörü Özlem Kestioğlu, panelistleri de Vestel CMO’su Tunç Berkman, Tadım Pazarlama Direktörü Zeynep Göçmen, Lenovo Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, Yapı Kredi Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ve Yemeksepeti.com Pazarlama Direktörü Barış Sönmez oldu.
“Geçmiş ve Gelecek” oturumunda ise Arçelik, Şişecam, Pegasus, Anadolu Efes, Migros, CCİ ve DO&CO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Kozlu ile Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Merkezi Kurucusu ve Direktörü Dr. Hüseyin Sami Karaca yer aldı.
Moderatörlüğünü Ekonomist Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun üstlendiği “CMO’dan Ne Bekliyoruz” başlıklı CEO oturumunda da McDonalds Türkiye CEO’su Oğuz Uçanlar, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu beklentileri masaya yatırdı.
Etkinliğin sonunda, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Başarılı 30 Pazarlama Lideri Araştırması” sonuçlarına göre “Pazarlama Liderleri 2019” ödülleri sahiplerini buldu.
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