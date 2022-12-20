Genç CEO’lar ödüllerini aldı

Ekonomist dergisi olarak son yedi yıldır 40 yaş altı 40 CEO araştırmamızla iş dünyasında genç liderlerin yükselişine ışık tutuyoruz. Yönetim kademesinde esen gençlik rüzgârı pandemi sürecinde daha da güçlenmiş durumda. Toplamda 140,8 milyar TL ciroyu yöneten 40 genç CEO, dünyanın büyük bir değişimden geçtiği bu dönemde önemli projelere imza atarak şirketlerini liderliğe taşımaya çalışıyor. Bu süreci başarıyla yöneten ve ‘40 Yaş Altı 40 CEO’ araştırmasında yer alan üst düzey yöneticiler, Mandarin Oriental Bosphorus otelde gerçekleşen bir törenle ödüllerini aldı.

Ödül töreni Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmasıyla başladı. Göktekin Enerji’nin co-sponsor, Birleşik Ödeme, Eksim Holding, Gedik Yatırım ve NGN’nin destek sponsorları olduğu etkinlik önemli bir oturuma ev sahipliği yaptı.

Moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Editörü Sibel Atik’in yaptığı “Dönüştüren Liderlik” başlıklı panelde; Göktekin Enerji CEO’su Abdullah Göktekin, Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk, Sunar Şirketler Grubu CEO Hasan A. Özkan ve Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, 2023 yılı beklentilerini ve yeni dönem liderlik anlayışını anlattı.

TURGAY DURAK DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Panelin ardından Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ve Koç Holding Emekli CEO’su Turgay Durak, ‘Vizyoner Liderlik’ başlıklı bir sohbet gerçekleştirdi. Duayen isim Turgay Durak, genç liderlerle deneyimlerini paylaştı. Dünyada her 10 yılda bir olan değişikliklerin frekansının bir yıla kadar inmek üzere olduğunu söyleyen Durak, “Artık ortamın çabuk analiz edilmesi, alternatiflerin değerlendirilip uzun vadeli sürdürülebilir bir iş modeli ne gerektiriyorsa kararın o yönde doğru şekilde alınması gerekiyor. Alınamıyorsa sabırla, en doğru olduğuna inanılan yönde dayanıklı bir kararlılık gösterme gerekiyor. Yarını değil çok daha ötesini düşünen kararlar alabilecek cesareti göstermek çok önemli” diye konuşu.

“Dönüştüren Liderlik” başlıklı panelde konuşan Göktekin Enerji CEO’su Abdullah Göktekin, enflasyon ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle güneş enerjisine yatırımların arttığını ve 1-1.5 yılda talep patlaması yaşadıklarını belirtti. 2022 yılında Türkiye pazarındaki endişelerden ötürü farklı pazarlara girdiklerini belirten Göktekin, “Yurtdışı operasyonlarında kısa sürede başarı yakaladık. Yurtdışına girmekten korkmamak lazım. Aksine Türkiye gibi zorlu bir pazarda başarılı olduysanız yurtdışında daha başarılı olursunuz” dedi. 2022’de maden, tarım, su ürünleri başta olmak üzere farklı sektörlere giren Göktekin Enerji, 2023 yılında da büyümeye devam edecek. 2022 yılında kurumsal yapısını gözden geçiren şirket, Göktekin Akademi’yi kurdu. İnsan kaynakları ve yetenekleri çekmenin önemini vurgulayan Abdullah Göktekin, organizasyona yeni döneme hızlı adapte olabilen yöneticiler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

2022 yılının çok zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Yükselen Çelik CEO’su Barış Göktürk ise sözlerine şekilde devam etti: “Türkiye ekonomisinde beklentilerin dışında resmi otorite kararlarının hakim olduğu bir yıldı. Kredi ve makro ekonomik sorunları olduğu, enflasyonla birlikte kötüye giden bir ekonomimiz var. Rasyonel ve bilimsel bakış açısına dönerek muasır medeniyetler seviyesine döneriz umarım.” Türkiye’de şirketlerin ciddi bir kredi sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirten Göktürk, bayi kanallarına çelik satamadıklarını çünkü bu şirketlerin krediye erişemediğini söyledi. Yüksek enflasyonun yanı sıra miktar bazında satışlarda gerileme olduğuna dikkat çeken Göktürk, pandeminin azalmasıyla Çin’in rakip olarak tekrar piyasaya çıkacağını belirtti. Genç yönetici, Türkiye’nin ayakları yere basan iyi bir makro ekonomik politikayla ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. 2022 yılını dolar bazında yüzde 20 büyümeyle kapatan şirket, 2023 yılında da benzer bir büyüme hedefliyor. AR-GE’ye yatırım yapan Yükselen Çelik’in 13 patenti var.

YATIRIMA DEVAM EDECEK

Undan yeme nişasta bazlı şekerden biyo plastiğe kadar farklı gıdanın farklı alanlarında faaliyet gösteren Sunar Şirketler Grubu, 116 ülkeye ihracat yapıyor. 2022’de en çok dikkat ettikleri konuların başında sürdürülebilirlik geldiğini belirten Sunar Şirketler Grubu CEO Hasan A. Özkan, “Pandemi döneminde beş yılda sağlayacağımız dijitalleşmeyi kısa sürede sağladık. Verilerin işlenmesi ve ön görülebilir olması için yatırımlar yaptık. Bilgi güvenliği konusunda tedbir almaya çalıştık” dedi. Bu süreçte 3.5-4 milyar TL’lik yatırım teşviği aldıklarını ve 2022 yılında 2 milyar TL’lik yatırımı devreye aldıklarını belirten Özkan, yüzde 100 ithal olan bir ürünün üretimine başladıklarını ve iç pazarın ihtiyacının yüzde 98’ini karışlar duruma geldiklerini vurguladı. İthal ikamesi olan ürünlerde üretim artışı için uğraştıklarını belirten Özkan sözlerine şu şekilde devam etti: “2023’te hedeflerimiz daha büyük. Yatırımda durmayı düşünmüyoruz. AR-GE’mizde 11 tane patent sürecinde olan iş var. AR-GE’ye verilen payın artırılıp katma değerli ürünlerin bizde olmasını sağlamak zorundayız. İK’nın beyin göçünün azaltılıp tersine olması için neler yapabilir bu konuda çalışıyoruz.”

2022, Yemeksepeti için de önemli bir yıl oldu. 2030 için pek çok hamleyi şimdiden yapmaya başlayan şirket, 'Yemek'in Y'si, Yeni'nin Y'si ve Yarın'ın Y'si olmak üzere 3 Y stratejisini ortaya koydu. Şirket ana odaklarının yemek olması gerektiğine karar verdiklerini söyleyen Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, “Yeni kurumsal kimliğimiz, sloganımız ve ara yüz teknolojimiz var. 2022 pek çok ilki başardığımız bir yıl oldu. 1 milyar siparişe ulaştık. Yeni teslimat modelleri üzerine yatırımlarımızı yoğunlaştırdık. Robot ve dronelarımızla bundan sonrası için projelere geliştirmeye başladık. 2022 geleceğe hazırlandığımız bir yıl oldu. 2023 yılında bu üç odak alanında yeni projelere hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Son iki yılda uzaktan liderlik yapmayı öğrendiklerini belirten Baki, hibrit çalışma modeline geçtiklerini vurguladı. Uzaktan liderlik ve çalışma konusunda hala bir keşif sürecinde olduklarını belirten Baki, “Ekip arkadaşlarımızla birlikte yeni yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Eski yöntemlerle bu ekipleri motive etmek mümkün değil. Bu pek çok yeniliğe gebe. İkinci olarak bizim tarafta değişiklere uyum sağlamak, duygusal dayanıklılık çok önemli hale geldi” dedi.