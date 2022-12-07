Şirketlerin gündemi enflasyon muhasebesi

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenen “CEO Agenda 2023” toplantısı Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen holding ve gruplarının CEO’larının 2022’yi değerlendirip 2023 öngörülerini paylaştığı etkinlikte, şirketlerin gündeminde enflasyon muhasebesi vardı. CEO Club etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantıyı çok sayıda CEO ve üst düzey yönetici takip etti. Toplantının ana sponsoru Atış Şirketler Grubu, Co-Sponsoru Borusan Otomotiv ve destek sponsorları Clifford Chance, Çiftçi Attorney Partnership, İttifak Holding ve Gürman Grup oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve politik konjonktürü ‘fırtına bulutlarının toparlandığı puslu bir havaya’ benzetti. Büyük, “Küresel sistemde 2023’ün 2022’den daha kötü/ zor bir durumda olacağını, ekonomilerin büyüme sorunları çekeceğini , buna karşılık enflasyon artışlarını frenlemekle uğraşmak zorunda oldukları için çeşitli önlemler almak zorunda kalacaklarını söylemek mümkün” diye konuştu.

Büyük, böyle bir ortamda Türkiye’nin en büyük holdinglerini yöneten, farklı sektörlerde ve ülkelerde iş yapan CEO’ların değerlendirmelerinin, geleceğe ilişkin öngörülerinin ve planlarının pek çok iş insanına ışık tutacak nitelikte olacağına inandıklarını vurguladı.

Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Süheyl Aygül de, etkinliğin açılışında, “Bu güzide topluluğu bir araya getiren, bu zenginliği yaşamamızı sağlayan Capital ve Ekonomist dergilerine teşekkür ediyorum ve etkinliğin verimli geçmesini diliyorum” diye konuştu.

ANA GÜNDEM ENFLASYON

Moderatörlüğünü Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün yaptığı CEO Agenda panelinde ise Tekfen Grup Şirketler Başkanı Ali Pandır, Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve Akfen Holding CEO’su Selim Akın değerlendirmeleriyle 2023’e ışık tutan açıklamalar yaptılar.

Panelde konuşan Tekfen Grup Şirketler Başkanı Ali Pandır, “Enflasyon muhasebesi konuşulan ana konu. Şu anda büyümenin performansının nasıl yönetileceğini bilmiyoruz. Temkinli büyümeyle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz” dedi.

Daha önce Sahra altı ülkelerde, finansmanı olmayan ülkelerde işler yaptıklarını belirten Pandır, şunları söyledi:

“Sertifikası olan ülkelerde işler var o nedenle riski olmayan ülkelere odaklanıyoruz. İnşaat sektöründe mühendislik işleri daha karlı. Amerika’da ofis açıp mühendislik işleri yapacağız. Almanya’da da çalışacağız. İnşaata fokuslanarak temkinli büyümeyi planlıyoruz. Gübrede stratejik ortak arayışındayız. Tarımda buğday ve patates tohum ıslahı yapıyoruz. Özel sektörün en gelişmiş tohum AR-GE’si diyebilirim. Türkiye şartlarına uygun en iyi tohumları geliştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük meyve bahçeleri bizde. 6 bin dönümde meyve üretimi yapıyoruz.”

Yeni pazarlarda fırsatları kolladıklarını belirten Pandır, “2023'te çift haneli büyüme ve 100 milyon doların üzerindeki net nakit bizim için önemli” dedi.

BÜYÜME HEDEFİ

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, 2023'te dolar bazında yüzde 15-20 büyüme hedeflediklerini söylüyor.

Göğüş, “2023 bütçelerimizde çok büyük değişiklik yok. İhracat yaptığımız sektörlerde büyümeye devam edeceğiz. Karel'de ve enerjide çok ciddi büyüme hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji alanına odaklanmaya devam ediyoruz. Sanayi tarafında katma değeri yüksek alanlara girdik. Ambalaj, elektronik, otomotiv gibi sektörlere yöneldik” dedi.

Göğüş, 2023'te yüksek enflasyonun süreceğini, paritenin ise bu seviyelerde devam edeceğini gördüklerini, dengeli dış siyaset devam edeceğini de vurguladı.

“2022’nin dokuz ayında FAVÖK’ümüz yabancı para birimi bazında 2021’in dokuz aylık dönemine göre yüzde 68 arttı” diyen Göğüş, “Yatırım holdingi kasımızı güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Kârlı büyüyoruz. Yabancı para riskimizi azaltıyor, dengeli portföy dağılımını gözetiyoruz” diye konuştu.

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı Pandeminin yarattığı tüm olumsuzlara rağmen yatırımlarında hız kesmediklerini belirtti. Kayabaşı, “2023’te ülkenin belli bölgelerinde şarj istasyonları kuracağız. Batarya üretimi, geri dönüşümü ve pil konusunda yoğun çalışmalar yapıyoruz. İki ayrı yabancı yatırımcı ile ortaklık görüşmeleri yapıyoruz. Bu konuda mevzuat çalışmalarının yapılması çok önemli” dedi.

“YURTDIŞINA ODAKLANACAĞIZ”

Kibar Grubu olarak enerji sektöründe güneş enerjisi yatırımı yapmaya karar verdiklerini söyleyen Kayabaşı, şöyle devam etti:

“Sanayi tesislerimizin tamamına güneş enerjisi panelleri koyacağız. Önümüzdeki yıl yurt içinde satın almalar yapmaya karar verdik, bunun için çalışmalara başladık. Sürdürülebilirlik en önemli gündem maddemiz. 2025 sürdürülebilirlik stratejimizi belirledik. Kendimize 40 hedef belirledik, sürdürülebilir büyümeyi geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çalışmaları önceliklendirdik. Kadın yönetici sayımız yüzde 20’lerden yüzde 30’lara çıktı, yüzde 50’lere çıkmak için çalışacağız.”

Akfen Holding CEO'su Selim Akın ise, 2022’de yatırım holdingi olarak hareket ederek krizi fırsata çevirmeyi başardıklarını vurguladı. Akın, “2023’te farklı getirilerin olacağını düşünüyoruz, farklı sektörlere yatırım yapabiliriz, bazı sektörlerden çıkabiliriz, her türlü fırsatı kolluyoruz” diye konuştu.

704 megawat enerji kapasitelerini bin megawata çıkarmayı planladıklarını belirten Akın, şunları söyledi:

“Akfen Yenilenebilir Enerji’yi yılın ilk yarısında halka açmayı planlıyoruz. Mersin Limanında 364 milyon dolarlık yeni iskele yatırımımız olacak. Akdeniz Çanağı’ndaki en büyük konteyner limanı olacağız. Maden tarafında stabil büyümeyi yakalayacağımızı düşünüyorum. Türkiye’deki konjonktür inşaata pek fırsat vermiyor ama biz yurtdışında projelere odaklanacağız. Yatırım holdingi olduğumuz için fırsat kolluyoruz.”

“2023 DOLAR TAHMİNİMİZ 28 TL”

Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, üçüncü çeyrekteki resesyona rağmen 2022'yi bütçe hedeflerinin çok üstünde kârlı şekilde kapatacaklarını vurguladı.

Kayabaşı “Önümüzdeki yıl doların 28 TL, yıl sonu enflasyonunun da yüzde 40’lar seviyesinde olmasını öngördük. İlk yarı biraz sıkıntılı geçecek ama risk yönetimini iyi yapan şirketler her zaman sıkıntılı dönemlerden iyi çıkarlar. İkinci yarının daha iyi geçeceğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.