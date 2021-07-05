Küresel ticaretin ekseni batıdan doğuya kayarken, Türkiye eşsiz jeopolitik konumu ile yeni küresel düzenin kilit noktasında yer alıyor. Türkiye iş dünyası kendisini hızla Asya ülkelerinin yükselişine ve bu yükselişin Türkiye’ye açacağı fırsat penceresine hazırlıyor.

Bu gelişmelerden hareketle, Ekonomist – Capital dergileri ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) iş birliği ile 7 Temmuz Çarşamba günü “Yükselen Asya” webinarı düzenlenecek. Asya Pasif ülke başkanlarının ve Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de konuşmacı olarak katılacağı webinar kapsamında, ‘Neden Asya-Pasifik’, ‘Riskler&Fırsatlar’ ve ‘Dijitalin Etkisi’ başlıklı üç panel gerçekleştirilecek. Ana sponsorluğunu Pasifik Euroasia’nın yaptığı etkinliğin co-sponsorluğunu ise Arçelik, Arzum, Doğan Dış Ticaret, Gedik Üniversitesi ve Yayla üstlendi.

Paneller boyunca Türkiye iş dünyasının Asya Pasifik bölgesi ile ticareti artırmanın yolları, karşılıklı doğrudan yatırımların yoğunlaşacağı alanlar ve dünyanın yeni ağırlık merkezi haline gelen Asya ülkelerinde iş yapmanın püf noktaları masaya yatırılacak.

‘Neden Asya-Pasifik’ paneli

Etkinliğin ilk oturumu olan ‘Neden Asya-Pasifik’ paneli, DEİK Türkiye – Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Murat Kolbaşı moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Panelde T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre, DEİK Türkiye – Malezya İş Konseyi Başkanı Hasan Gümüş, DEİK Türkiye – Bangladeş İş Konseyi Başkanı Hülya Gedik, DEİK Türkiye – Endonezya İş Konseyi Başkanı İlhan Erdal ve DEİK Türkiye – Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez konuşmacı olarak yer alacak.

‘Riskler&Fırsatlar’ paneli

Etkinliğin ikinci oturumu olan ‘Riskler&Fırsatlar’ panelinin moderatörlüğünü DEİK Türkiye – Tayland İş Konseyi Başkanı ve DEİK ASEAN Çalışma Komitesi Kurucusu Cemil Çakar üstlenecek. Panelde T.C. Dışişleri Bakanlığı Yeniden Asya İnsiyatifi Koordinatörü Kezban Nirvana Dalama Yıldırımgeç, Türkiye İş Bankası Çin Temsilcisi Doruk Keser, DEİK Türkiye – Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Hakan Bulgurlu, Pasifik Euroasia CEO’su Murat Karatekin ve DEİK Türkiye – Kamboçya İş Konseyi Başkanı Volkan Öztürk konuşmacı olarak yer alacak.

Dijitalin Etkisi’ paneli

Etkinliğin üçüncü ve son oturumu olan ‘Dijitalin Etkisi’ panelinin moderatörlüğünü ise Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz üstlenecek. Panelde T.C Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü, Dış Pazar Analizleri ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanı Ceren Beşoklar, DEİK Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı Emin Hitay, Pekin Ticaret Başmüşaviri Hakan Kızartıcı ve DEİK Türkiye-Avusturalya İş Konseyi Başkanı Mustafa Mertcan konuşmacı olarak yer alacak.

“Yükselen Asya” webinarı 7 Temmuz Çarşamba günü saat 09.30-13.00 arasında şifresiz olarak izlenebilecek.

Kayıt ve izlenme linki: www.ekonomist-deik.com