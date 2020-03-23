Azerbaycan merkezli Pasha Bank, 2015 yılında Aksoy Holding’ten Taib Yatırım Bankası’nı satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı.
2015-2017 dönemini Türkiye pazarını tanımakla geçiren Pasha Bank, 2018-2020 döneminde ise yeni genel müdürlük binasına taşınmanın yanında sermayesini de güçlendirdi.
Banka, 2015-2019 döneminde özkaynaklarını yüzde 130,5, toplam kredilerini yüzde 325 ve aktiflerini yüzde 435 büyütmeyi başardı.
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) verilerine göre, 2015 yılında aktif büyüklük açısından Türkiye’nin en büyük 41’inci bankası olan PashaBank, 2019/9 ay itibarıyla 36’ncı sırada.
Pasha Bank’ın bundan sonraki hedeflerini bankanın genel müdürü Cenk Eynehan ile konuştuk.
Eynehan, başlıklar halinde şu bilgileri verdi:
- Biz üç yıllık stratejik dönemler belirliyoruz. İlk dönemimiz tanıma ve tanınma dönemiydi. İkinci stratejik dönemde ürün çeşitliliğini artırdık. Öz kaynağımızı artırarak, Türkiye’de uzun vadeli finansman işlerine yöneldik. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere proje finansmanlarına odaklandık. Sat geri kirala modeli leasing işlerimizi artırdık. Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye üçgenindeki ticaretin gelişimini destekledik.
- 2019’un son aylarında faizlerin inmesiyle piyasalar hareketlendi. 2020 yılına da iyi başladık. 1,5 milyar TL’lik kredi hacmini bu yıl 1,5 ayda 140 milyon TL daha artırdık. Ancak şu an piyasalarda jeopolitik olaylar ve koronavirüs izleniyor. Tüm bunlara rağmen, faizlerin aşağı gelmesi yatırım isteğini artırdı. Çok ciddi bir sorun olmazsa 2020 iyi bir yıl olacak. 2020’de banka olarak kredi büyümemizi daha da hızlandıracağız.
- 2021-2023 bizim için büyüme dönemi olacak. 2020’deki hızımızı daha da artıracağız. Alacağa dayalı borçlanma ihraçları, fonlar üzerinden start up’lara yatırım gibi başlıkları da portföyümüze ekliyoruz. Hatta bu yıl iki fona yatırım gündemimizde. Bu işleri üçüncü dönemimizde daha da büyüteceğiz. Sermaye piyasası araçlarını daha da geliştirmek istiyoruz. Uzun vadeli kaynaklar yaratıp bunu işletmelere sunacağız. Büyük proje finansmanlarında olmayı sürdüreceğiz.
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