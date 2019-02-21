2,5 milyar dolarlık finansman sağladık
- 2018’de aktif büyüklüğümüz 2017 yıl sonuna göre yüzde 15 artışa 416,4 milyar TL’ye yükseldi. Özel bankalar arasındaki lider konumumuzu sürdürdük. 2018’de 260,3 milyar TL’si nakdi, 91,3 milyar TL’si gayri nakdi olmak üzere krediler yoluyla ekonomiye sağladığımız finansman desteği 351,6 milyar TL oldu. Ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmaya devam ettik.
- Kaynaklarımızın doğru tahsisine önem veriyor, etkin risk yönetimine odaklanıyoruz. 2018’in sonunda sorunlu kredilerimizin toplam kredilerimize oranı, özel bankaların ortalamasının altında kalarak yüzde 4,1 oldu.
- 2018 sonu itibarıyla toplam mevduat büyüklüğü açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer aldık. Mevduat hacmimiz yüzde 20,4 arttı ve 245,3 milyar TL’ye yükseldi. 6,8 milyar TL net kâr elde ettik. Öz kaynak büyüklüğümüz yüzde 15,7 artışla 49,7 milyar TL’ye ulaştı.
- Fonlama maliyetini gözeterek kaynaklarımızı çeşitlendirmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda mevduat dışı fonlama olanaklarından da faydalanmaya devam ettik. 2018’de 2,5 milyar dolarlık finansman sağladık.
Adnan Bali/Türkiye İş Bankası Genel Müdürü
Önceki haber BİST-100 ilk çeyreği nasıl tamamlar?
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?