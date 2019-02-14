4,7 milyar TL net kâr elde ettik
Sermaye güçlendirme planımızla bilançomuzu daha da sağlamlaştırdığımız 2018’de, ülke ekonomisine 306,3 milyar TL’lik kaynak sağladık. Toplam nakdi kredilerimiziyüzde 10 büyümeyle 220,5 milyar TL’ye yükselttik.
Sermaye yeterlilik oranımız, ocak ayında gerçekleştirilen sermaye benzeri kredi etkisi dahil edildiğinde, konsolide bazda 229 baz puan artışla yüzde 15,7’ye çıktı. 2018’de mevduat hacmimiz yüzde 21 artışla 210,3 milyar TL’ye ulaştı.
Konsolide aktif büyüklüğümüz yüzde 18 artışla 373,4 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası konumuna ulaştık.
TL cinsinden toplam kredilerde özel bankalar içinde 40 baz puan pazar payı kazandığımız bu dönemde, müşteri mevduatında pazar payımız 51 baz puan artışla yüzde 15,9’a, bireysel vadeli mevduatta pazar payımız 90 baz puanla artışla yüzde 13,3’e ulaştı. Net kârımız, 2017’ye göre yüzde 29 yükselişle 4 milyar 668 milyon TL oldu.
2018’de şubelerimizde süreçlerimizi dijitalleştirmeyi ve dönüş
Gökhan Erün/Yapı Kredi Bankası (YKB) CEO’su
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