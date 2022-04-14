ABD’nin büyük bankalarından Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ve Citigroup’un bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla azalış gösterdi.

ABD’li yatırım bankalarından Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo ve Citigroup, ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Goldman Sachs’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın 2022’in ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 azalarak 3,9 milyar dolara geriledi. Bankanın 2021’in aynı dönemindeki net karı 6,8 milyar dolar olmuştu.

Kurumun hisse başına karı 2021’nin ilk çeyreğinde 18,6 dolar olarak kaydedilirken, 2022’in aynı döneminde 10,8 dolara düştü.

Goldman Sachs’ın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla 12,9 milyar dolara indi. Şirket, 2021’nin ilk çeyreğinde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Goldman Sachs Üst Yöneticisi David Solomon, bankanın ilk çeyrek bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, “Ukrayna’nın yıkıcı işgalinin egemen olduğu çalkantılı bir çeyrekti.” ifadesini kullandı.

Morgan Stanley’nin karında yüzde 11’lik düşüş

Morgan Stanley’den yapılan açıklamaya göre de bankanın net karı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 azalarak 3,7 milyar dolar oldu. Banka, 2021’in ilk çeyreğinde 4,1 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun geçen yılın ilk çeyreğinde 2,19 olan hisse başına karı bu yılın aynı döneminde 2,02 dolara geriledi.

Bankanın 2022’nin ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 6 azalarak 14,8 milyar dolar oldu. Geçen yılın ocak-mart döneminde Morgan Stanley’nin geliri 15,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Wells Fargo’nun karı da yüzde 21 azaldı

Wall Street bankalarından Wells Fargo’nun net karı da 2022’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösterdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 azalarak 3,7 milyar dolara indi. Banka, 2021’in ilk çeyreğinde 4,6 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı yılın ilk çeyreğinde 0,88 dolara geriledi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 1,02 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo’nun 2022’nin ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 azalışla 17,6 milyar dolar oldu. Banka, 2021’in aynı döneminde 18,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Citigroup’un karındaki düşüş yüzde 46’yı buldu

Citigroup’tan yapılan açıklamaya göre ise bankanın 2022’nin ilk çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azalışla 4,3 milyar dolara düştü. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 7,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ilk çeyreğinde 2,02 dolar olarak kaydedildi. Citigroup’un hisse başına karı geçen yılın aynı döneminde 3,62 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ilk çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 19,7 milyar dolardan 19,2 milyar dolara indi.