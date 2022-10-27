AKLease, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile toplam 100 milyon Euro’luk sendikasyon kredi anlaşmasına imza attı. 5 yıl vadeli bu kredi enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve KOBİ’lerin yatırımların finanse etmek için kullanılacak.

AKLease, 100 milyon Euro’luk sendikasyon kredisi sağladı. Kredi katılımcıları arasında lider etki yatırımı yöneticisi BlueOrchard Finance Ltd’nin bağlı fonu BlueOrchard Mikrofinans Fonu (BOMF), European Financing Partners (EFP) aracılığıyla Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) ve FMO aracılığıyla katılan kurumsal yatırımcılar bulunuyor.

Kredinin yaklaşık yüzde 80’i yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ürünleri için kullanılacak. Geri kalan kısım, AKLease’in başlıca yeni ekipman ve uzun vadeli varlıklar kiralayan mikro ve KOBİ müşterilerine ayrılacak.

Anlaşmanın imza töreninde konuşan ve bugün portföylerindeki yatırımların büyük çoğunluğunun enerji verimliliği ve yeşil enerji yatırımlarından oluştuğunu söyleyen AKLease Genel Müdürü Çetin Düz, “Başta makine, enerji, tekstil ekipmanları olmak üzere enerji verimliliği ve atık yönetimine katkı sağlayacak yeni yatırımları odağımızda tutuyoruz. Yatırım büyüklüğü fark etmeksizin tüm yatırım değerlendirmelerinde çevresel etikleri göz önüne alarak ilerliyoruz. Çevreye olumsuz etki yaratan sektör ve yatırımları politika olarak değerlendirme dışında tutuyoruz. Aldığımız bu yeni kredilerle de yeni yatırımları finansal açıdan desteklerken sürdürülebilirliği de eş zamanlı desteklemek istiyoruz” dedi.

FMO’da Impact (P4i) Yönetici Ortaklıkları Ruhi Coşgun da “Müşterimiz AKLease için bu en son birden fazla para birimli kredi sözleşmesini katalize etmekten ve düzenlemekten heyecan duyuyoruz. AKLease’e uzun vadeli finansman sağlayarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik stratejilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkı sağlayarak destekleyebileceğiz. Bu kredi sayesinde, AKLease yeşil portfolyosunu daha da geliştirebilecek ve ayrıca FMO’nun yetkilendirmesi doğrultusunda mikro ve KOBİ müşterilerinin iş yaratmasında ve tutmasında yardımcı olabilecek” şeklinde konuştu.

BlueOrchard’ın Krediler Müdürü Normunds Mizis ise, “AKLease ile ortaklık yapmaktan çok mutluyuz. AKLease’in sürdürülebilirlik ve temiz enerjiye olan bağlılığından çok etkilendik ve büyümelerini ve dolayısıyla da Türkiye’deki KOBİ sektörünü desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.