Alternatif Bank’ın Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı ve Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine iki atama yapıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar bankanın Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Gökhan Songül, Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığına atanırken, Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Kredi Tahsis Grubu Direktörü Ayşe Akbulut getirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak büyüme hedeflerine kendi içinden yetişen liderlerle yürümeye önem verdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda başarılı çalışmaları, bilgi birikimi ve tecrübeleriyle bankaya yıllardır değer katan iki çalışma arkadaşını üst yönetimde yeni görevlerinde görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Gür, şunları kaydetti:

“Bankamızda 8 yıldır Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Songül, başta bankamızın aktif kalitesinin gelişimi olmak üzere birçok kritik projede liderlik yaparak, başarılı işlere imza attı. Sahip olduğu deneyimle Gökhan Bey’in Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevinde de bankamızın hedeflerine ulaşmasında önemli katkıları olacağına inanıyorum. Uzun yıllara dayanan bankacılık tecrübesiyle 4 yıl önce aramıza katılan Ayşe Akbulut da Alternatif Bank’ın başarı yolculuğunda Kredi Tahsis Grubumuz bünyesinde çok önemli görevler üstlendi. Şimdi de Gökhan Bey’den Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcılığı görevini devralarak ekibimize sağladığı katkıyı artan bir ivme ile sürdüreceğine inanıyor, her iki çalışma arkadaşıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Songül de Alternatif Bank Ailesi’ne katıldığı ilk günden bugüne aynı heyecanla, ortak hedefler için çalıştığını belirterek, “Kredi Tahsis Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak edindiğim birikimi, Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında en etkili şekilde kullanarak bankamızın gelecek yolculuğuna katkı sağlamaya devam edeceğim. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte, banka olarak yakaladığımız ivmeyi sürdürmek en büyük hedefimiz.” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Yardımcılığına atanan Ayşe Akbulut ise “Müşterilerine öncü ve yenilikçi hizmet sunan, onlarla birlikte büyüyen, karşılıklı değer yaratma üzerine çalışmalarını sürdüren, benim de 4 yıldır bir parçası olmaktan mutluluk duyduğum Alternatif Bank Ailesi’nde yepyeni bir sorumluluk üstleniyorum ve bundan da son derece gururluyum. Değişimlerle güçlenen bankamızda tüm ekip arkadaşlarımla yeni başarılara imza atacağımıza inancım tam.” değerlendirmesinde bulundu.