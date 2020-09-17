Alternatif Bank, basiretli ve danışman bankacılık hedeflerinin yanına ‘Engelsiz Bankacılığı’ da kattı. Banka; engelliler, yaşlılar, hamileler, kaza ve benzer nedenlerle kısıtlanmış tüm gruplara kolay ulaşılabilen hizmetler vermeyi hedefliyor. Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Bu konu kurum kültürümüzün bir parçası olacak. Çeşitli erişilebilirlik çalışmalarımızın yanı sıra engellilere yönelik ürünler de geliştirmeye başladık. İlk adımını da bir kredi paketiyle atıyoruz. engelli bireylere yönelik 50 bin TL’ye kadar yüzde 1,10 faiz oranı ve 24 aya kadar vade olanağı sunan kredi paketi sunuyoruz” dedi. Gür, beş yıl içinde Alternatif Bank’ın engelsiz bankacılığın örnek kurumu olmayı ve engelliler tarafından en çok tercih edilen banka olmayı hedeflediklerini de kaydetti.

Yapılan araştırmalar, Türkiye’de milyonlarca engelli birey olduğunu gösteriyor ve engelliler çalışma hayatı ile günlük yaşamın pek çok doğal gereksinimine ulaşmakta zorluk çekiyor. Bu zorluklardan önemli birinin de bankacılık hizmetleri olduğu gerçeğinden yola çıkan Alternatif Bank; geçen yıldan bu yana çalışanlarının farkındalık ve yetkinliklerini, hizmet kanallarının ise erişilebilirliğini geliştiren hazırlık çalışmaları gerçekleştirdi. Banka, kurum kültürü çalışmalarının önemli bir adımını ‘Engelsiz Bankacılık’ uygulamalarıyla atıyor. Bu anlayışla banka, bankacılık hizmetlerine herkesin kolaylıkla erişebilmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaları düzenlediği online toplantıda paylaştı.

YENİ BİR BANKACILIK KÜLTÜRÜ *

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, banka olarak son birkaç yıldır önemli bir dönüşüm sürecinde olduklarını, yaptıkları çalışmalarla Alternatif Bank’ı adım adım yeni bir kültüre doğru evrilttiklerini kaydetti. “Odağımız insan ve ona maksimum hizmet vermek. Basiretli ve danışman bankacılık hedeflerimizin yanına ‘Engelsiz Bankacılığı’ da katıyoruz. Engelsiz bankacılık dediğimiz zaman da tüm hizmetlerimize herkesin kolaylıkla erişebilmesini anlıyoruz” diyen Gür, Türkiye’de yaşlılar, hamileler ve engelliler gibi göz ardı edilen bazı kesimler olduğunu belirtti.

Bu insanların gerek çalışma hayatı, gerek günlük yaşamda hakları olan pek çok doğal gereksinime ulaşmakta zorluk çektiklerinden bahseden Kaan Gür, bu hakların bankacılık hizmetlerinden yararlanırken de geçerli olduğunu söyledi. Bu noktada iş yapış kültürünü, bankacılık hizmetlerine herkesin eşit şekilde ve kolaylıkla erişebilecekleri bir yaklaşım olan ‘hak temelli bankacılık’ olarak tanımladıklarından bahseden Gür, fiziksel ve dijital hizmet kanallarının erişilebilirliğini geliştirdikleri bilgisini verdi. Kaan Gür, çalışanlarının bu alandaki farkındalık ve yetkinliğini sürekli artırdıklarının ve çalışmalarını da her biri kendi alanında uzman akademisyen ve sivil toplum temsilcileri danışmanlığında geliştirdiklerinin altını çizdi.

“ENGELLİLERİN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ BANKA OLACAĞIZ” *

Alternatif Bank, atacağı adımları belirlerken engelli bireylerin gerek sosyal hayatta gerekse bankacılık hizmetlerinde karşılaştıkları zorlukları tespit etmek amacıyla online bir araştırma gerçekleştirdi. Bu kapsamda son bir yıllık dönemde sosyal medya ve forumlarda yaklaşık 2 milyon içeriği analiz eden banka; engellilerin ağırlıkla emeklilik, eğitim- sınavlar, istihdam, çalışma hayatı, ulaşım ve erişilebilirlik gibi konularda sorunlar yaşadıklarını tespit etti. Ayrıca bankacılık hizmetleri özelinde yapılan paylaşımlara bakıldığında ise yüzde 17’sinin fiziksel erişimde, yüzde 62’sinin de başta kredi olmak üzere bankacılık ürün ve hizmetlerinden faydalanma noktasında sıkıntılı olduğu analizini yaptı.

Kaan Gür, bu veriler ışığında erişilebilirlik çalışmalarının yanında ürün geliştirmeye de odaklanarak engelli bireylere yönelik 50 bin TL’ye kadar yüzde 1,10 faiz oranı ve 24 aya kadar vade olanağı sunan kredi paketi oluşturdukları bilgisini paylaştı. Gür, şöyle devam etti: “Diliyoruz ki attığımız adımlar sektörümüze, kurumlara, belediyelere yansır, çoğalır ve ülkemiz engelli yaşamı için örnek bir ülke olur. ‘Engelsiz Bankacılık’ konusunda kendimize beş yıllık bir plan hazırladık. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar sadece bir başlangıç. Hedefimiz, Alternatif Bank’ı engelsiz bankacılığın model bir kurumu haline getirmek ve öğrendiklerimizi isteyen herkesle paylaşmak. Beş yıl içinde engelsiz bankacılığın örnek kurumu olmayı ve engelliler tarafından en çok tercih edilen banka olmayı amaçlıyoruz.”

“STAJ SÜREÇLERİMİZE ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ DÂHİL EDECEĞİZ” *

Bankanın insan kaynaklarına yönelik çalışmaları hakkında görüşlerini paylaşan Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, “Engelsiz banka hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza kendi mutfağımızdan yani çalışanlarımızdan başladık. Hizmet kanallarımızın erişilebilirliğini sağlarken çalışanlarımızın da farkındalık ve bilgi seviyesini geliştirmek çok önemli” dedi.

Danışma kurulunun rehberliğinde başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve en doğru iletişim tekniklerine dair çalışanlarımız için dil ve perspektif birliği eğitimleri verdiklerinden bahseden Firuzbay, bu çalışmalar kapsamında sınıf içi eğitimler, toplantı ve atölye çalışmalarıyla çalışanlarını farklı engelli grupları konusunda bilgilendirerek, kapsayıcı uygulamalar geliştirmek üzere buluşmalar düzenlediklerini aktardı.

Ebru Taşcı Firuzbay, şöyle konuştu: “Kurum içinde oluşturduğumuz farkındalığın sürekliliğini sağlamak amacıyla oryantasyon programımıza bu konuda özel modüller ekledik. Önümüzdeki dönem aksiyon planımızda çalışanlarımız için hak temelli hizmet anlayışımızı ortaya koyan yeni eğitim içeriklerinin geliştirilerek hayata geçirilmesi bulunuyor. Engelli istihdamı açısından baktığımızda, bankamız yasal düzenlemelerle belirlenen kotayı karşılıyor. Hedefimiz; ihtiyaçlar ölçüsünde yasal zorunlulukların üzerinde engelli istihdamını sağlamak, staj süreçlerimize engelli öğrencileri dâhil etmek. Aynı zamanda Müşteri İletişim Merkezi’nde işaret dili bilen ve tüm hizmet kanallarına merkezi şekilde destek verebilecek “Erişilebilir İletişim Uzmanı” istihdam etmek.”

ŞUBELER YENİLENDİ *

Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu ise bankanın fiziki ve dijital hizmet kanallarında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Son üç yılda şubelerin yüzde 80’den fazlasını yenilediklerini söyleyen Beyzadeoğlu, “Danışma kurulumuzun yönlendirmeleriyle hazırladığımız ve şubelerimizde erişilebilirlik ölçütlerinin değerlendirilmesini sağlayan kılavuzumuzla yapılması gereken ek düzenlemeleri hayata geçirmeye başladık. Bu doğrultuda bir zaman planı oluşturduk ve uygulamaya geçtik. Bugün şubelerimizin tümünde erişilebilirlik düzenlemeleri anlamında önemli yol kat etmiş durumdayız” dedi.

Esra Beyzadeoğlu, şöyle devam etti: “Rampa yapımı mümkün olmayan çok basamaklı merdivenle giriş yapılan 3 şubemizde asansör sistemi ile erişilebilirlik sorununu çözdük. Girişi sokak seviyesinde olmayan diğer şubelerimizde ise doğru eğime sahip rampalar kurduk. Yine şubelerimizin tamamına sesli uyarı sistemleri taktık. Ayrıca işitme engelliler için indüksiyon döngü sistemine (konuşan ile dinleyici arasındaki iletişimi bozan çevresel faktörleri ortadan kaldıran bir sistem) geçtik. Yeni Genel Müdürlük Binamız ise zaten engellilere uygun inşa edilmişti. Bazı küçük düzenlemelerle ideale çok yakın bir hale dönüştü. Dijital kanallarımıza geldiğimizde de ‘Web İçeriği Erişilebilirlik Rehber Kuralları’ hazırladık ve gerekli düzenlemeleri yapmaya başladık. Bu kanallarımızdaki erişilebilirlik iyileştirmelerini önümüzdeki senenin ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca engellilerin daha iyi bir bankacılık hizmeti almasına katkı sunacak projelerin geliştirilmesi için sürece gençleri de dâhil ettik. Özyeğin Üniversitesi öğrencileriyle birlikte şubat ayında erişilebilirlik ve evrensel tasarım yaklaşımıyla, ‘Engelsiz Bankacılık’ temalı bir hackathon düzenledik. Bankamız hizmet kanallarına erişimde engelli gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek projeler geliştirmelerini istedik. Bu konuda 36 kişiden oluşan 9 ekip proje fikirleri geliştirdi. Gençlerin yaklaşımları ve geliştirdikleri projeler gerçekçi yönleri olması açısından da çok kıymetliydi. Bu projelerden 4’ünü hayata geçirmek üzere planımıza aldık.”