Alternatifbank’a kredi
Alternatifbank, IFC’den kadın girişimcilerin hissedarlığında faaliyet gösteren veya kadın profesyoneller tarafından yönetilen teşebbüslerin desteklenmesi amacıyla 100 milyon dolarlık kaynak sağladı.
Beş yıl vadeli sunulan kredi, öncelikle KOBİ’lere destek amaçlı finansman olarak kullandırılacak.
Alternatifbank Genel Müdürü Kaan Gür, şu değerlendirmede bulundu: “Bu anlayışla IFC’den ülkemize ve bankamıza duydukları güvenle, KOBİ’lerimiz ve kadın girişimcilerimiz için yeni bir kaynak yaratmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Sağladığımız kredinin, kadın girişimcilerin desteklenmesi, istihdamının artması, onlara ilave olanaklar yaratması ve KOBİ’lere finansman teminiyle katkı sunacağına inanıyoruz.
Ekonomimize katma değer sağlayan tüm işletmelere sunduğumuz kaynak ve destekler sürecek.”
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